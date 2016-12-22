77-летний сахалинец задержал грабителя, его подельника обратил в бегство

На Сахалине 77-летний пенсионер отбился от 31-летнего грабителя, а его 18-летнего сообщника обратил в бегство.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, разбой в Тымовском районе полицейские раскрыли по горячим следам. Попытку ограбления частного дома на ул. Юбилейной в селе Красная Тымь криминальная парочка обставила по всем законам жанра – в масках и с топором. Сначала налетчики взяли в оборот хозяйку, которая стояла в это время на крыльце, и стали требовать у нее деньги. На ее крики подоспел ее супруг, который сумел увернуться от топора и начал бороться с молодым противником. Пожилой человек сумел одолеть визави и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала жена. Второй грабитель счел лучшим ретироваться с места происшествия.

Однако стражи порядка задержали подельника в дежурные сутки. Во время обыска в жилье одного из преступников изъяты вещественные доказательства участия в налете. В настоящее время оба участника неудавшегося ограбления стали фигурантами уголовного дела.