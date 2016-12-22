120 лыжников Сахалина оспаривают приз «Дружба»

Сегодня в анивском селе Троицком 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в турнире участвуют более 120 спортсменов, представляющих ведущие спортивные школы островного региона.

В первый день состязаний спортсмены разыграют по четыре комплекта наград среди мужчин и женщин в гонке классическим ходом. Первыми на дистанцию 3 км вышли девушки 2001-2002 годов рождения. За ними старт приняли юноши этой же возрастной группы. Им предстоит преодолеть 5 км. Призеров и победителей на дистанции 10 км выявят девушки и женщины трех возрастных групп (1999-2000, 1997-1998,1996 годов рождения и старше), а также мужчины 50 лет и старше. Юноши и мужчины 1999-2000, 1997-1998,1968-1996 годов рождения будут состязаться на отрезке 15 км.

Завтра участники будут состязаться в спринтерской гонке. Стимулом для победы станет возможная поездка на дальневосточный этап соревнований, поскольку сахалинский турнир является отборочным туром на зональные старты.