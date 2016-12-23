Сахалинские горнолыжники официально открыли сезон

В Томари прошел первый этап абсолютного первенства области по горным лыжам, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

В течение двух дней 87 спортсменов Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Холмска, Горнозаводска, Невельска и Томари соревновались в слаломе и оспаривали право занять первые позиции в списке лучших горнолыжников острова.

По словам председателя правления Федерации горнолыжного спорта и сноуборда области Андрея Агеенко, старты собрали практически всех сильнейших горнолыжников Сахалина, включая призёров состоявшихся в декабре этапов Кубка России. Исключение составили только пять спортсменов, которые уехали тренироваться на Урал перед выездом на этап Континентального кубка в Южной Корее. По этой причине островные поклонники не увидели мастеров спорта международного класса Дмитрия Ульянова, Владиславу Бурееву и Алексея Жилина, мастеров спорта России Артёма Пака и Юрия Другова.

- Здесь собрался весь юниорский состав, который перешёл в этом году во взрослый. Это призёры этапов Кубка Росси нынешнего сезона в Миассе и Белорецке Софья Матвеева и Александр Воронов. С учётом того, что наша команда сегодня лидирует в Кубке России, далеко не в каждом регионе можно увидеть такой уровень соревнований, - рассказал Андрей Агеенко. По мнению Андрея Агеенко, несколько лет Томари, к сожалению, выпадал из обоймы центров горнолыжного спорта на Сахалине. - Но уже пятый год как город вернулся в неё. И в этом – на совершенно ином уровне. Предыдущие четыре года здесь было очень хорошо, уютно и приятно, а в этом году значительно усилилась ещё и спортивная составляющая. Хорошее качество склона, оснежения и канатной дороги позволяют проводить соревнования в Томари на хорошем уровне. Поэтому мы с удовольствием сюда едем. А с учётом того, что в Южно-Сахалинске на «Горном воздухе» сегодня, по сути, готова одна трасса, Томари нас всех просто выручает, и мы очень довольны, что приехали именно сюда, - рассказал Андрей Агеенко. Состязания и у юношей, и у девушек проходили в двух возрастных группах: среди спортсменов 2003-2004 и 2002 года рождения и старше. Оба дня сахалинские горнолыжники соревновались в слаломе, меняя схему трасс для каждого заезда. Победителей определяли каждый день по сумме двух попыток. Вполне ожидаемо практически все призовые места достались воспитанникам южно-сахалинской школы олимпийского резерва. Исключением стало только третье место Елизаветы Шиян из Александровска-Сахалинского во второй день соревнований. Лидерами заездов первого дня стали Леонид Трясов, Софья Матвеева, Артём Хе и Лина Литвинова. Во второй день первые места среди юношей завоевали Кирилл Казаков и Герман Малышев, а среди девушек вновь одержали победу Софья Матвеева и Лина Литвинова.

Всего областное первенство по горным лыжам включает в себя четыре этапа соревнований. В Томари проводится только первый из них, остальные три традиционно проводятся в Южно-Сахалинске. Однако Андрей Агеенко не исключает, что райцентр примет и другие турниры. - Здесь вполне можно проводить гигантский слалом для детей. Нормальные трассы нормальной ширины, неплохо с точки зрения безопасности. Я считаю, что здесь вообще идеальное место для тренировок детей и специального слалома. До юниорского, а может быть, даже и до взрослого состава. Потому что трасса для слалома после реконструкции стала намного привлекательней. Вполне возможно, что мы запланируем здесь какой-то цикл слаломных тренировок. Может быть, даже с иностранными тренерами. Скажем, в марте. Я сейчас не буду загадывать, но не исключаю этого, - поделился своим впечатлением Андрей Агеенко. В завершение двухдневных соревнований всем победителям вручили дипломы. Мэр Томаринского района Александр Кобелев по поручению губернатора Олега Кожемяко вручил дипломы лауреатам премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодёжи Дмитрию Пышкину, Леониду Трясову, Софье Матвеевой, Фёдору Федоряну и их тренеру Евгению Зараховичу.

Файл: результаты турнира.doc (36,5 КБ).