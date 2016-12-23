Алтайские маралы прошли карантин на Сахалине

На первой сахалинской мараловой ферме закончился месячный карантин.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе рыбопромышленной компании «Курильский универсальный комплекс», которая является инвестором проекта, благородных оленей выпустили на территорию в 50 гектаров. Это сделано по приказу регионального агентства по ветеринарии. За месяц четвероногих питомцев подготовили к жизни на воле: сделали вакцинацию против паразитов, провели анализы крови.

Из-за высокого снежного покрова весь зимний период мараловоды продолжат подкармливать животных до будущей весны. По словам бригадира фермы Алексея Колонова, на новой территории для питомцев также оборудовали кормушки. Основная задача была не напугать животных, чтобы они, как говорят эксперты, «встали на корм».

- Задумка не удалась, маралы прошли мимо них. Поэтому мы начинаем объезды территории, чтобы подгонять животных к новым кормушкам, - добавил он.

Гендиректор предприятия Василий Шадрин отметил, что особенное внимание будет уделяться не только содержанию маралов, но и их безопасности. - Мы приобрели два беспилотника, благодаря которым можно будет охранять не только наших питомцев, но и изюбрей. Кроме этого, для этих же целей закуплены снегоходы. Как только будет проведено электричество, на территории будет организовано видеонаблюдение, - рассказал руководитель хозяйства. Разведение маралов – событие для островного региона историческое. Специально для создания фермы были приглашены специалисты с Алтая. На следующий год «Сварог» расширит территорию еще на 150 га. Это позволит довести поголовье маралов до тысячи. Добавим, что проект реализуется на средства инвестора - ООО «Курильский универсальный комплекс». Первое потомство в хозяйстве ждут уже весной 2017 года. Подросших оленят будут выпускать на волю. На территории Сахалинской области нет маралов, но обитают представители этого же вида изюбри. По мнению экспертов, они будут скрещиваться между собой. На новое место обитания попали не все посланники Алтая. По решению специалистов, 9 самых слабых и маленьких самок пока оставили в малом вольере. До весны их будут выхаживать и выкармливать отдельно, а затем уже выпустят к сородичам. Напомним, 10 декабря на остров привезли 90 маралов – 70 самок и 20 самцов. До корсаковского села Новиково, где располагается ферма, животные преодолели более 7 тыс. км.