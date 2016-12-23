В Южно-Сахалинске чествуют участницу битвы за Москву

Людмила Лёвочкина (вторая справа) была очень тронута вниманием к ней

Поздравления с 98-м днем рождения принимает почетный гражданин Южно-Сахалинска Людмила Лёвочкина. Она единственная на острове участница битвы за Москву.

Передать подарки и сказать слова благодарности пришли к ней домой представители облвоенкомата – помощники военного комиссара Игорь Пилюгов и Андрей Фугенфиров, сотрудники компании «Авиашельф» и руководители регионального подразделения народно-патриотического объединения «Родина».

Виновнице торжества преподнесли современный армейский сухой паек, набор фруктов и памятные адреса.

Людмила Андреевна прошла всю войну медсестрой – с июня 1941-го по май 1945 года. Известие о Победе застало ее за операционным столом.

– Вы были среди тех, кто в труднейших условиях отстоял столицу страны и не дал немцам к ней прорваться. Благодаря таким людям, как вы, была одержана первая победа над врагом.

Выражаем вам искреннюю благодарность за личный вклад в победу советского народа над фашизмом и активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, – сказал Пилюгов.

– От нашего поколения и от поколения тех, кто моложе, хочу поклониться вам за подвиг. Вы выносили на своих плечах раненых бойцов, спасали им жизни, – продолжил Фугенфиров.

Подарок и благодарственный адрес от областного военкомата

Общее пожелание участнице битвы за Москву – достичь рекорда Владимира Зельдина (актер, проживший 101 год, до последнего играл на сцене). Оно вполне осуществимо – старожил города держится бодро и хорошо выглядит для своих лет. Людмила Андреевна приехала на Сахалин в 1947 году вместе с мужем, которого встретила незадолго до разгрома Германии. В течение 40 лет работала в различных медицинских учреждениях. Все это время активно участвовала в работе ветеранской организации, много сделала для патриотического воспитания молодежи. Общественную деятельность она продолжала и после выхода на пенсию. Старейшая жительница областного центра говорит, что для нее опорой всегда была и остается большая дружная семья - четверо детей, шесть внуков и правнуки. Не случайно в 2009 году участница битвы за Москву занесена на Доску почета Южно-Сахалинска, став лауреатом городского конкурса в номинации «Хранительница семейного очага». В 2010 году Лёвочкиной присвоено звание «Почетный гражданин Южно-Сахалинска». Людмилу Андреевну, по ее признанию, очень тронуло, что люди, не знавшие ужасов войны, не забывают о подвиге, который совершили ее ровесники в Великую Отечественную.