Три иномарки столкнулись в центре Южно-Сахалинска

Авария с участием трёх автомобилей произошла сегодня в областном центре южнее пересечения проспекта Мира с улицей Сахалинской.

По словам очевидцев, приславших в редакцию РИА «Сахалин-Курилы» фото с места происшествия, участники ДТП, двигаясь на юг, не поделили проезжую часть и по очереди зацепили друг друга. От столкновения их отнесло на несколько метров. Авария затрудняет движение на этом участке дороги, машинам приходится объезжать столкнувшиеся иномарки как дорожные конусы при сдаче экзамена на права.

Судя по фото, у одной из иномарок пострадали бампер и левая фара. У остальных перед цел, но не исключено, что сзади у «Ниссана» тоже имеются вмятины. Причины происшествия неизвестны.