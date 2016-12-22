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12 января 15:16 / Экономика / цены / продукты  

На Сахалине отмечен один самых низких темпов роста цен в ДФО

В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в ДФО.

Как информирует пресс-служба регионального министерства торговли и продовольствия, на стабилизацию цен во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном АПК. Они позволили увеличить ассортимент продукции, расширить формат социально-ориентированной торговли и фирменной сети товаропроизводителей, охватить удалённые населённые пункты.

В регионе по итогам 11 месяцев отмечен один из самых низких в макрорегионе индексов потребительских цен на продовольственные товары – 103,75% (в среднем по ДФО – 104,05%, в РФ – 103,97%). Аналогичная ситуация ожидается и по итогам 2016 года. По росту цен на социально значимые продовольственные товары область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов РФ – 68 место к ноябрю 2015 года. Она далеко ушла от соседей по ДФО: Магаданская область – на 7 месте, Камчатка - 9 месте, Приморский и Хабаровский края – на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка – на 41 позиции, Республика Саха (Якутия) – на 47 месте.

По официальным статистическим данным, в Сахалинской области в сравнении с субъектами ДФО самые дешёвые неразделанная мороженая рыба, в том числе и лососевых пород, куры охлажденные и мороженые. Кроме того, на Сахалине одни из самых низких цен на свинину и говядину бескостную, окорочка куриные, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, гречневую крупу, капусту, морковь. Средняя ценовая позиция в группе социально значимого продовольствия в регионе по баранине, жирному творогу, рису, манной крупе, картофелю, луку репчатому, свекле, огурцам, помидорам, яблокам.

Позитивный эффект на стабилизацию ситуации на потребительском рынке островного региона оказало увеличение проводимых ярмарок как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Количество их участников постоянно растёт, что свидетельствует о востребованности данного формата. Здесь в среднем на 15-30% цены доступнее по сравнению с розницей.

Также развитию ценовой конкуренции на рынке продовольствия способствовала реализация в регионе государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы». За счет реализации мероприятий госпрограммы удалось сдержать необоснованный рост цен на отдельные продовольственные товары, производимые в регионе, а на отдельные виды продовольствия снизить цены.

Так, например, при уровне инфляции в 2012 году 5,95% черный хлеб подорожал на 13,67%, белый - на 7,5%, в последующих годах, с началом реализации программных мероприятий, рост цен на хлеб формовой не превышал уровня инфляции, и даже напротив, был значительно ниже.

Существенно удалось снизить цены на местную свинину. Так, если взять цены в среднем по товаропроизводителям всей области то за год свинина на кости в собственной сети предприятий подешевела на 18%, цена ее реализации составила 373,8 руб/кг против 456,3 руб/кг в 2015 году. Свинина в полутушах или фермерского разруба непосредственно от промышленного производителя реализуется в среднем по 251,5 руб/кг.

Практически неизменна цена на пастеризованное молоко региональных производителей в фирменной торговой сети, средняя цена на которое с учетом производителей всех районов области, включая северные территории, где себестоимость продукции выше, составила на конец года 52,9 руб/кг, против 52,3 руб/литр в конце 2015 года. При этом необходимо отметить, что только оптово-отпускная цена на завозное в регион молоко, без торговой наценки розницы, составляет 61,36 руб/литр, ценовая разница существенна - 8,5 руб/литр.

По сравнению с 2015 годом подешевела овощная продукция. Так, местный картофель в среднем в декабре 2016 года шел по 31 руб./кг против 37,9 руб./кг в декабре 2015 года. Капуста стала дешевле на 15,1 руб./кг, цена ее реализации составила 20,7 руб./кг, морковь подешевела на 5,6 руб./кг, цена ее реализации составила 32,5 руб./кг. Ввод новых мощностей тепличных комплексов АО «Совхоз «Тепличный» и «Красногорская заимка» позволил снизить цену на овощную продукцию закрытого грунта. Так, к примеру, если средняя цена огурцов в декабре 2015 года составляла 220 руб./кг, то в декабре 2016 года цена снизилась до 195 руб./кг. Возможно, снижение может показаться несущественным, но на 220 руб. в 2015 году можно было приобрести 1 кг огурцов, а в конце 2016 года та же сумма позволила приобрести по 1 кг огурцов и картофеля. Относительно начала текущего года необходимо отметить, что цена огурцов в сети производителей значительно снизилась и составила в среднем 110 руб./кг против 213 руб./кг в январе 2016 года.

По данным министерства, запасы основных видов продовольствия (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай чёрный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) в сегменте оптового рынка Сахалинской области составляют от 20 до 80 дней в зависимости от товарной номенклатуры. Запасов муки на хлебопекарных предприятиях хватит для бесперебойной работы в течение от 1 до 3,5 месяцев. Дефицита не наблюдается ни по одной группе товаров.

Фото пресс-службы мэрии

Теги  Продукты Цены Картофель

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