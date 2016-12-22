Прокуратура нашла 74 нарушения жилищных прав сахалинских сирот

В Сахалинской области в 2016 году должны были обеспечить жильем 258 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметила пресс-служба областной прокуратуры, соответствующие структуры средствами на приобретение квартир региональный бюджет обеспечил полностью. Однако проверка надзорного ведомства показала, что уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допускали нарушения прав детей-сирот при обеспечении жилыми помещениями.

Так, в Углегорском и Долинском муниципальных образованиях прокуроры выявили факты, когда представители этой категории островитян не могли жить в предоставленных помещениях из-за их несоответствия санитарным требованиям и нормам. Также в 2016 году в судебном порядке по инициативе анивского, макаровского, ногликского, охинского, томаринского и южно-сахалинского городских и районных прокуроров восстановлены права 45 детей-сирот, не реализованные своевременно по недосмотру местных уполномоченных органов.

Всего при осуществлении надзорных мероприятий в указанной сфере органы прокуратуры области выявили 74 нарушения. Для их устранения представители надзорного ведомства подали четыре протеста, внесли девять представлений. В суды области направлено 48 исковых заявлений в интересах детей-сирот.

Также прокурор области принес протест на областной закон №69 от 27.06.2013 в связи с незаконным установлением очередности в качестве условия предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения названной категории сахалинцев и курильчан. Протест рассмотрен островным парламентом и удовлетворен.