Власти Углегорского, Шахтёрского и Бошняковского поселений прекратили полномочия

Власти Углегорского, Шахтёрского и Бошняковского поселений прекратили свои полномочия. С 10 января

решение всех вопросов на территории Углегорского района находится в компетенции районной администрации.

Как сообщают «Углегорские новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Углегорского муниципального района Сергея Дорощука, свои полномочия прекратили должностные лица (углегорский глава Алексей Яковлев, шахтёрский - Алексей Крупевский и бошняковский — Виталий Кошкарёв), а также председатели представительных органов (председатель Совета УГП Ким Чон Хани, Совета ШГП — Валентина Антропова и Совета БСП — Виталий Кошкарёв) и их депутаты.

- Что касается собственно администраций и советов, прежде всего, это лица юридические, а потому своё существование они прекращают только после ликвидации, то есть исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. Это значит, что ещё некоторое время данные структуры будут числиться. Правда, вести какую-либо деятельность они уже не вправе — любые нормативно-правовые акты с нынешнего вторника издаёт администрация Углегорского муниципального района, - подчеркнул Дорощук.

По его словам, сотрудники администраций Углегорского, Шахтёрского и Бошняковского поселений получили уведомления о ликвидации своих организаций-работодателей. В соответствии с трудовым законодательством два предстоящих месяца люди будут работать — наименование их должностей и перечень трудовых обязанностей остаётся прежним. Но фактически свою работу они будут выполнять уже как специалисты районной администрации.

- В трудовые договоры сотрудников вносятся коррективы – вместо администрации конкретного поселения работодателем становится администрация Углегорского муниципального района. Если человек с этим по какой-либо причине не согласен, он может уволиться хоть сегодня, не дожидаясь истечения двухмесячного срока. Естественно, при условии, что у представителя нового работодателя не будет причин для отказа в досрочном расторжении трудового договора, - добавил Дорощук. - По истечении этого срока все работники будут уволены, им будет предложено новое место в районной администрации. Мы максимально постараемся трудоустроить всех.

В ближайшее время все муниципальные предприятия, бюджетные учреждения поселений должны будут внести изменения в свои уставные документы. Смысл этих поправок заключается в том, что с 10 января 2017 года изменится их учредитель: вместо администрации того или иного поселения им станет администрация Углегорского района.

О смене статуса муниципального образования — с района на городской округ — можно будет говорить только после регистрации нового МО и его устава в органах юстиции. Предположительно, это произойдёт через несколько месяцев. До этого момента будет Углегорский муниципальный район, а представительным органом на его территории - районное собрание. Руководитель будущего Углегорского городского округа будет назначаться на основе конкурса.

Как отметил Дорощук, пока все насущные вопросы, как и раньше, будут решаться по месту проживания граждан.