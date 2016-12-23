Мусорный раздел
Как не допустить, чтобы Сахалин превратился в огромную свалку
Вспомним СССР
Сегодня в Южно-Сахалинске можно безвозмездно сдавать:
1. Макулатуру (бумага, офисные отходы, картон, газеты, журналы)
2. Стеклотару
3. Пластиковые (ПЭТ) бутылки
4. Алюминиевые банки и прочие алюминиевые отходы
Все это принимают по адресу: ул. Шлакоблочная, 28 а, филиал Хабаровского завода ООО «Стеклотара».
Можно сказать, первый эксперимент по раздельному сбору мусора в нашей стране начался в 2002 году в Санкт-Петербурге. Не без проблем, но активистам «Гринпис» удалось установить специальные мусорные баки и добиться, чтобы в нескольких районах северной столицы люди привыкли делить свои отходы на пластик, бумагу и т.д. Такое положение вещей там сохраняется до сих пор.
Однако если немножко углубиться в вопрос, можно вспомнить, как в Советском Союзе школьники собирали макулатуру и металлолом, работали пункты по приему стеклотары. И никто не считал, что вторичная переработка сырья – это нечто из ряда вон выходящее. Что ни говори – а в те времена мы были ближе к цивилизованному обществу. По крайней мере, в части мусорной переработки.
– Я помню, у нас во дворе находился пункт приема стеклотары, да и вообще раньше бутылки можно было сдать в любом продуктовом магазине, – говорит руководитель общественной организации по туризму «Адреналин» Нина Кассова. – Мы детьми бегали, сдавали бутылки из-под кефира и покупали себе булочки.
Кстати, тот пункт приема стеклотары закрылся из-за того, что за вознаграждением стали приходить только бомжи. Уставшие от постоянной вони и пьяных драк жители близлежащих домов добились того, что пункта не стало. Впрочем, закрылись подобные заведения по всей стране, как и многие заводы по переработке вторсырья.
Однако пришло другое время, и на Сахалине появились активисты, готовые воплотить в жизнь проект по раздельному сбору мусора. Пока это только задумка, однако Нина Кассова и специалист Центра молодежных инициатив, биолог Полина Сутягина считают, что ее воплощение – лишь дело времени. Тем более что в области появился филиал Хабаровского завода ООО «Стеклотара», который перерабатывает некоторые виды отходов – макулатуру, пластиковые (ПЭТ) бутылки, алюминиевые отходы и стеклотару.
Опасный класс
– Проблема переработки мусора более чем актуальна, особенно для Сахалина, потому что это остров, площадь здесь ограничена, – считает Сутягина. – И на этом фоне основным способом избавления от отходов является их захоронение. Мы делаем свалку из территорий, которые можно было бы отвести под хозяйственные и рекреационные нужды. Что ввиду малой площади вообще нецелесообразно.
Другая проблема – еще более серьезная – то, что отходы разлагаются, и вредные вещества просачиваются в грунтовые воды, а затем и в воду, которую мы пьем. В том числе это канцерогенные продукты, образующиеся в результате разложения пластика.
– Например, стиролы, которые относятся ко второму классу опасности и могут изменять гормональный баланс в человеческом организме, – говорит Сутягина. – А потом мы удивляемся, почему у нас в области растут детские, аутоиммунные и онкозаболевания. Плюс все эти отходы рано или поздно попадают в реки, моря, океаны, образуют гигантские мусорные острова. Запутавшись в сетях, гибнут морские животные.
Впрочем, у проблемы – куда девать отходы, есть решение. Надо лишь просто изменить свой взгляд на мусор и вместо того, чтобы его прикапывать, заняться активной переработкой того, что можно использовать по второму кругу – тот же пластик, стекло и т. д.
– Все это успешно осуществляется в некоторых странах мира, – подтверждает Сутягина. – Использование вторичного сырья выгодно во всех смыслах. На его переработку тратится меньше энергии, чем на добычу и переработку первичного сырья.
Кнут и пряник
К сожалению, на Сахалине заводов по утилизации мусора нет, немного их и в России. Зато в соседнем Китае таких предприятий достаточно. Кстати, до 2015 года на Сахалине существовал завод по переработке пластика. По словам биолога, он продержался двадцать долгих лет. Однако предприятие обанкротилось, а поддержать его в нужный момент оказалось некому.
Но, говоря о разделении мусора, мы упираемся не столько в проблему, куда девать уже отсортированный «продукт», сколько в вопрос – как, собственно, организовать процесс сортировки. Ведь начинаться он должен в квартире каждого человека. Только представьте, что теперь вы не скидываете весь мусор в одну корзину, а начинаете делить его по видам. Тяжело? А то! Однако без этой первичной сортировки далеко не уйдешь.
Кстати, за границей, например, в Голландии, для жителей существует система штрафов и поощрений. Нельзя выбрасывать мусор в неустановленных местах. Нельзя выбрасывать неотсортированный мусор. За все это полагаются штрафы. С другой стороны, работает и система поощрения. Если жильцы дома качественно разделяют мусор по типам, им делают скидку на коммунальные услуги.
Тихие убийцы
Следующая проблема – в областном центре пока нет баков для раздельного сбора мусора. Это отдельное поле для фантазии.
– Мы поставили коробку для использованных батареек в Центре молодежного туризма, – говорит Нина Кассова. – Также собираем здесь ПЭТ-бутылки и стеклотару. Все это передадим в филиал завода по переработке вторсырья. Готовим проект по установке баков для раздельного сбора мусора в Южно-Сахалинске. Если кто-нибудь готов помочь в их изготовлении, будем рады.
К слову, использованные батарейки (экологи называют их тихими убийцами) также принимают в магазине «Эльдорадо».
– Мы ходим в туристские походы, – продолжает Кассова. – И постоянно видим результаты бездушного отношения людей к природе. Если раньше мусор валялся в окрестностях города, то сейчас он встречается и в труднодоступных местах.
Еще один фактор, усугубляющий мусорную проблему, – популярная среди сахалинцев зимняя рыбалка. Очень многие бросают мусор прямо на льду, как будто все эти бутылки и банки не понесет в речку, в море, а потом и на пляж, где будет отдыхать тот же бросивший их человек.
Особенно странно, когда люди едут отдыхать на машинах и оставляют мусор в лесу и на побережье, говорит Нина. Неужели так тяжело собрать его в пакет и увезти?! Очень много мусора остается на станах – тапочки, жилеты, обувь, канаты, сети... И прочая и прочая. Мусорный ком нарастает, и не пора ли сделать хоть что-то, чтобы переломить это варварское отношение к природе и к себе самим.
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