Мусорный раздел

Как не допустить, чтобы Сахалин превратился в огромную свалку

Вспомним СССР

Кстати Сегодня в Южно-Сахалинске можно безвозмездно сдавать: 1. Макулатуру (бумага, офисные отходы, картон, газеты, журналы) 2. Стеклотару 3. Пластиковые (ПЭТ) бутылки 4. Алюминиевые банки и прочие алюминиевые отходы Все это принимают по адресу: ул. Шлакоблочная, 28 а, филиал Хабаровского завода ООО «Стеклотара».

Можно сказать, первый эксперимент по раздельному сбору мусора в нашей стране начался в 2002 году в Санкт-Петербурге. Не без проблем, но активистам «Гринпис» удалось установить специальные мусорные баки и добиться, чтобы в нескольких районах северной столицы люди привыкли делить свои отходы на пластик, бумагу и т.д. Такое положение вещей там сохраняется до сих пор. Однако если немножко углубиться в вопрос, можно вспомнить, как в Советском Союзе школьники собирали макулатуру и металлолом, работали пункты по приему стеклотары. И никто не считал, что вторичная переработка сырья – это нечто из ряда вон выходящее. Что ни говори – а в те времена мы были ближе к цивилизованному обществу. По крайней мере, в части мусорной переработки. – Я помню, у нас во дворе находился пункт приема стеклотары, да и вообще раньше бутылки можно было сдать в любом продуктовом магазине, – говорит руководитель общественной организации по туризму «Адреналин» Нина Кассова. – Мы детьми бегали, сдавали бутылки из-под кефира и покупали себе булочки. Кстати, тот пункт приема стеклотары закрылся из-за того, что за вознаграждением стали приходить только бомжи. Уставшие от постоянной вони и пьяных драк жители близлежащих домов добились того, что пункта не стало. Впрочем, закрылись подобные заведения по всей стране, как и многие заводы по переработке вторсырья. Однако пришло другое время, и на Сахалине появились активисты, готовые воплотить в жизнь проект по раздельному сбору мусора. Пока это только задумка, однако Нина Кассова и специалист Центра молодежных инициатив, биолог Полина Сутягина считают, что ее воплощение – лишь дело времени. Тем более что в области появился филиал Хабаровского завода ООО «Стеклотара», который перерабатывает некоторые виды отходов – макулатуру, пластиковые (ПЭТ) бутылки, алюминиевые отходы и стеклотару.

Опасный класс

– Проблема переработки мусора более чем актуальна, особенно для Сахалина, потому что это остров, площадь здесь ограничена, – считает Сутягина. – И на этом фоне основным способом избавления от отходов является их захоронение. Мы делаем свалку из территорий, которые можно было бы отвести под хозяйственные и рекреационные нужды. Что ввиду малой площади вообще нецелесообразно. Другая проблема – еще более серьезная – то, что отходы разлагаются, и вредные вещества просачиваются в грунтовые воды, а затем и в воду, которую мы пьем. В том числе это канцерогенные продукты, образующиеся в результате разложения пластика. – Например, стиролы, которые относятся ко второму классу опасности и могут изменять гормональный баланс в человеческом организме, – говорит Сутягина. – А потом мы удивляемся, почему у нас в области растут детские, аутоиммунные и онкозаболевания. Плюс все эти отходы рано или поздно попадают в реки, моря, океаны, образуют гигантские мусорные острова. Запутавшись в сетях, гибнут морские животные. Впрочем, у проблемы – куда девать отходы, есть решение. Надо лишь просто изменить свой взгляд на мусор и вместо того, чтобы его прикапывать, заняться активной переработкой того, что можно использовать по второму кругу – тот же пластик, стекло и т. д. – Все это успешно осуществляется в некоторых странах мира, – подтверждает Сутягина. – Использование вторичного сырья выгодно во всех смыслах. На его переработку тратится меньше энергии, чем на добычу и переработку первичного сырья.

Кнут и пряник

К сожалению, на Сахалине заводов по утилизации мусора нет, немного их и в России. Зато в соседнем Китае таких предприятий достаточно. Кстати, до 2015 года на Сахалине существовал завод по переработке пластика. По словам биолога, он продержался двадцать долгих лет. Однако предприятие обанкротилось, а поддержать его в нужный момент оказалось некому. Но, говоря о разделении мусора, мы упираемся не столько в проблему, куда девать уже отсортированный «продукт», сколько в вопрос – как, собственно, организовать процесс сортировки. Ведь начинаться он должен в квартире каждого человека. Только представьте, что теперь вы не скидываете весь мусор в одну корзину, а начинаете делить его по видам. Тяжело? А то! Однако без этой первичной сортировки далеко не уйдешь. Кстати, за границей, например, в Голландии, для жителей существует система штрафов и поощрений. Нельзя выбрасывать мусор в неустановленных местах. Нельзя выбрасывать неотсортированный мусор. За все это полагаются штрафы. С другой стороны, работает и система поощрения. Если жильцы дома качественно разделяют мусор по типам, им делают скидку на коммунальные услуги.

Тихие убийцы