ВИЧ-инфицированных Сахалина внесут в федеральный регистр

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве, он создаётся по инициативе Минздрава Российской Федерации. Регистр поможет усилить контроль над оборотом лекарственных препаратов.

- Программа размещена на сервере федерального ведомства. Доступ к ней пока имеют только 15 специалистов сахалинского центра. На их компьютеры установлена система защиты сетевой передачи данных. В дальнейшем пополнением базы смогут заниматься и в районных центральных больницах, – рассказала главный врач СПИД-центра Елена Ломакина.

Ранее сотрудники центра работали с другой учётной системой. В новом регистре расширен перечень вносимых персональных данных. К примеру, указаны результаты лабораторных исследований, подтверждающие диагноз пациента, сопутствующие заболевания. Это позволит делать более полный анализ ситуации по ряду направлений, в том числе определить потребности в лекарственных препаратах.

- Данные вносятся в базу только с согласия пациента. Но если он откажется, то не сможет получать бесплатные лекарства, – подчеркнула Елена Ломакина. - На одного человека, нуждающегося в медицинских препаратах, сейчас в среднем выделяется от 7 до 12 тыс. рублей в месяц.

До конца января в региональном центре намерены внести в регистр всех пациентов, получающих лекарственные препараты. Ещё месяц понадобится, чтобы внести людей, находящихся на диспансерном наблюдении. В общей сложности на учёте в СПИД-центре находятся более тысячи человек.