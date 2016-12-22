Центр внимания. Выпуск от 12 января

Подробности аварии

В Поронайском районе объявлен траур по погибшим в ДТП, которое произошло накануне в районе села Гребенского с участием санитарной машины местной ЦРБ.

Непогода на севере

Циклон, бушевавший на севере Сахалина прошедшей ночью, оставил после себя разрушения. Больше всего пострадал Охинский район. Ночью скорость ветра там достигала 30-ти метров в секунду.

День прокуратуры

День работника прокуратуры 12 января отмечает вся страна. Надзорному органу исполнилось 295 лет.

Единая база в СПИД центре

Сахалинская область войдет в федеральную систему регистрации ВИЧ-инфицированных больных. Общая для всех регионов система начала формироваться с 1 января, закончат процесс создания единой базы данных к 1 марта.

Эпидситуация с гриппом и ОРВИ

Эпидпорог детской заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в областном центре превышен. Врачи связывают это с сезоном. Неустойчивая температура воздуха создает предпосылки для болезни. Однако, повода для паники, как уверяют специалисты, нет. На фоне других регионов Сахалин и областной центр в частности выглядят более-менее благополучно.

Отмена электронных карт

В России отменили универсальные электронные карты. Пластиковый прямоугольник, призванный упростить доступ граждан к государственным услугам, выдавался с 2013 года. Документ, содержащий в себе персональные данные, номер пенсионного и медицинского страхования и банковскую информацию будет работать до окончания срока действия. В будущем УЭК заменят на другой документ.

Проект РИА «ПроОстрова»

Расскажи стихотворение - получи планшет. Такая акция для школьников и студентов проходит на портале РИА «Сахалин-Курилы». Проект с символичным названием «ПроОстрова» приурочен к 70-летию Сахалинской области.

Губернатор на Рождественском концерте

Рождественский подарок получили любители старинной русской музыки. В Южно-Сахалинске состоялся концерт этнического ансамбля «Русичи» из Москвы. Выступление прошло на сцене киноконцертного зала «Октябрь».

Сову выпустили на волю в Холмске

Подарком на Рождество для жителя Холмска - эколога Александра Иванова оказалась полярная сова. Сбитую машиной птицу очевидцы необычного ДТП доставили специалисту. Птица, потерявшая ориентацию в пространстве от столкновения, спустя неделю пришла в себя.

Занятия с детьми-инвалидами по горным лыжам

Общественная благотворительная организация «Специальная Олимпиада России» совместно с СТК «Горный воздух» и областной спортшколой по горным лыжам и сноуборду провели первое бесплатное занятие для детей-инвалидов в рамках программы «Горные лыжи для всех».

За Кубок Дружбы

А в селе Троицкое Анивского района стартовали традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Дружбы. На лыжню вышли свыше ста тридцати сильнейших спортсменов из многих районов острова.