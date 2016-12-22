На Сахалине появился новый центр микрохирургии глаза

Новое лечебное учреждение заработало в Южно-Сахалинске. В день здесь могут пройти обследование до 70 пациентов. В месяц хирурги центра способны прооперировать до 150 пациентов.

Сахалинский центр микрохирургии глаза располагает комплексом современного оборудования. Это позволяет применять передовые технологии микрохирургии и проводить амбулаторно комплекс глазных микрохирургических операций: без швов удалять катаракту, эффективно лечить глаукому, дистрофию сетчатки, близорукость и осложнения сахарного диабета.

К примеру, катаракту здесь способны устранить всего за три дня. Сама операция не занимает больше 20 минут. Она выполняется с помощью ультразвука. Искусственная линза имплантируется через прокол, что позволяет максимально сократить реабилитационный период. Восстановление проходит легко и не требует пребывания в стационаре.

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По данным руководителей центра, подобные медицинские услуги уже оказываются на территории области. Существенное отличие нового учреждения – современное оснащение. На страже зорких глаз сахалинцев – новейшая микрохирургическая система Constillation фирмы Alcon, офтальмологический микроскоп Topcon. На сегодняшний день, по мнению большинства офтальмохирургов, эта аппаратура одна из лучших для лечения катаракты и операций на заднем отрезке глаза. Кроме этого, центр оснащен оптическим когерентным биометром «ИОЛ-мастер» фирмы Carl Zeiss. «Умный» аппарат за считанные секунды производит точнейшие измерения биометрических параметров глаза, необходимых для расчета оптической силы интраокулярной линзы – искусственного хрусталика, на который меняют родной при катаракте. Также в наличии полный спектр диагностического оборудования, способного выявить все глазные заболевания. На Сахалине оно одно из лучших. Цель центра - внедрять новые технологии, предоставлять сахалинцам, курильчанам и гостям области услуги, за которыми те пока вынуждены выезжать на материк. Через полгода центр сможет делать операции, относящиеся к витреоретинальной хирургии и кератопластике.

Центр микрохирургии глаза имеет склады интраокулярных линз российского и американского производства компании Alcon. В случае близорукости высокой степени, астигматизме, возрастной пресбиопии есть возможность подобрать и заказать линзу индивидуально. В Сахалинском центре микрохирургии глаза принимают как опытные сахалинские специалисты, так и офтальмологи и хирурги из Владивостока и Иркутска. Несмотря на то, что лечение в новом медицинском учреждении платное, ценовая политика выстроена достаточно лояльно. Стоимость операции и диагностики не будет больше суммы, которую потратит житель области, решивший лечиться на материке.