Георгий Карлов поздравил с 98-летием ветерана войны

Сегодня депутат Государственной думы РФ от Сахалинской области поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны Людмилу Андреевну Левочкину.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе парламентария, Георгий Карлов пожелал имениннице долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья большой семье.

- Низкий поклон вам от всех нас за подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны, и труд на благо Сахалинской области, - поблагодарил Георгий Карлов.

Людмила Андреевна прошла всю войну медсестрой хирургического отделения. В 1942 году получила тяжёлое ранение, но после лечения настояла на возвращении в боевую часть. Кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени имеет боевые награды «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другие правительственные знаки.

После войны Людмила Лёвочкина переехала на Сахалин и 40 лет проработала в медицине. В 2010 году она получила звание «Почётный гражданин Южно-Сахалинска».