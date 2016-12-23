В аэропорту Южно-Сахалинска появилось новое сигнальное оборудование

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе авиапредприятия, реализация проекта модернизации главной воздушной гавани острова успешно продолжается. По словам начальника службы электросветотехнического обеспечения полётов Владимира Подойницина, заход на посадку и снижение воздушного судна до 60 м производится с помощью радиотехнических средств. Дальнейший этап снижения и приземления в условиях плохой видимости осуществляется по светотехническим средствам. До 2017 года на аэродроме использовалась система ОМИ (Огни малой интенсивности), которая эксплуатируется с 1985 года. Она предназначена для установки на ВПП, оборудованной для обеспечения визуальных заходов на посадку и посадку по приборам.

Прежняя система поддерживается в рабочем состоянии, но время не стоит на месте. Пришла очередь оборудования ОВИ (Огни высокой интенсивности). Новое оборудование используется для обеспечения точного захода на посадку по категории I-ИКАО. Замена светосигнального оборудования в аэропорту была произведена для увеличения регулярности, безопасности и надежности полетов. Установка ОВИ-1 – это первый этап перехода, который позволит выполнять полеты в условиях низкой видимости. В состав системы входят светосигнальное и электрическое оборудование, аппаратура дистанционного управления.

По словам генерального директора аэропорта Никиты Полонского, в наступившем году предприятие планирует приобретение и установку дополнительного светосигнального оборудования для усовершенствования системы ОВИ-I. Будущие подсистемы включают в себя огни приближения бокового ряда, огни зоны приземления и осевые огни взлетно-посадочной полосы. Благодаря дополнительному оборудованию к концу 2017 года аэродром «Южно-Сахалинск» сможет поднять категорию светосигнальной системы с ОВИ-1 до ОВИ-2, что соответствует II категории ИКАО.

В результате запланированных мероприятий предприятие сможет исполнить указание губернатора Сахалинской области о повышении регулярности полетов островной авиации.