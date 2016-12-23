За Кубок Дружбы
В селе Троицкое Анивского района стартовали традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Дружбы. На лыжню вышли свыше ста тридцати сильнейших спортсменов из многих районов острова.
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В селе Троицкое Анивского района стартовали традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Дружбы. На лыжню вышли свыше ста тридцати сильнейших спортсменов из многих районов острова.
«Сахалин Энерджи» зафрахтовала танкер «Река Обь» на 10 лет
Редактор - слово фрахт. Жжете
Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней
Уважаемая редакция, уберите слово: сели. Нет термина земляные сели. То, что представлено на снимке, является противооползневой подпорной стенкой и от селей, она...
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На Сахалине возродят КВН-движение
Главное, чтобы движение возглавили действительно заинтересованные и социально активные граждане. Чаще у нас получается так - хочешь, чтобы дело захирело, возглавь его!
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