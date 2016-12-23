Сахалинцев научили делать цветочный шар

- Такой шар может быть светильником, аромалампой, подставкой для ручек. Это красивый элемент декора, - пояснила организатор мероприятия, ведущий библиотекарь Эльвира Че.

Специалисты считают, что техника квиллинга (бумагокручение) пришла в современный мир от монахов из средневековой Европы. Они на птичье перо накручивали позолоченные края книг. В результате получались псевдозолотые изделия. Сейчас квиллинг популярен в странах Азии, Германии, Англии и России.

Кроме общения с новыми людьми, развития навыков, квиллинг помогает поддерживать здоровье.

- После болезни я не мог нормально передвигаться, хлопнуть в ладоши. Потихоньку стал тренироваться, делать небольшую зарядку. Мастер-классы посещаю, чтобы разрабатывать мелкую моторику. Очень помогает, - поделился участник занятия Александр Комолов.

Рукодельница Наталья Железняк рассказала, что подобные занятия вдохновляют ее на творчество.

- После мастер-классов делаю поделки, потом раздаю их родственникам, друзьям. Создаю подобные украшения на Новый год, Рождество и другие праздники, - рассказала рукодельница Наталья Железняк.

По словам Эльвиры Че, мастер-классы по различным техникам проходят в библиотеке каждый четверг.