На Сахалине создается ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО

Правительство Сахалинской области объявило конкурс на создание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила сегодня пресс-служба регионального правительства.

К участию в нем приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра.

Как отмечают организаторы конкурса, главной его целью является формирование в области условий для устойчивого развития институтов гражданского общества.

Участникам – юридическим лицам необходимо в срок до 10 февраля 2017 года направить в адрес правительства Сахалинской области следующие документы и материалы:

1. Заявку и уведомление, оформленные в соответствии с утвержденными формами;

2. Заверенную организацией-заявителем копию свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и учредительных документов юридического лица со всеми актуальными изменениями и дополнениями;

3. Проект по созданию ресурсного центра;

4. Письма поддержки учреждений и организаций, подтверждающих наличие договоренности о сотрудничестве для достижения целей ресурсного центра.

Организации, претендующие на получение субсидии, вправе приложить к заявке иные документы.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе: «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям/Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проекта по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Организационное обеспечение конкурса осуществляет управление по развитию институтов гражданского общества правительства Сахалинской области. Телефон (4242) 670-297, факс 469-354. Электронная почта: e.ulyanova@admsakhalin.ru. Секретарь конкурсной комиссии – Елена Александровна Ульянова.