Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13 января 11:21 / Общество / поликлиники / Новый год  

Более 700 южносахалинцев получили травмы в новом году

Более 700 человек обратились в травмпункт южно-сахалинской поликлиники №7 с начала года. Из них 586 получили травмы на новогодних праздниках.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» и.о. главного врача медучреждения Александр Тырышкин, с 29 по 31 декабря 2016 года, как обычно, было затишье. В первый час после полуночи - с 31-го на 1-е число - тоже. Два года назад, вспоминает медик, первый пациент поступил в травмпункт буквально после десятого удара курантов. В этот раз наплыв пострадавших начался в 1:30 1 января. Всего в новогоднюю ночь в травмпункт обратилось десять человек.

- Это примерно столько же, сколько в новогоднюю ночь–2016, - отметил Тырышкин. – Причины ушибов и травм те же, что и всегда – люди встретили Новый год, выпили, а затем отправились кататься на снежных горках, гулять по городу и т.п. А на улице, как известно, гололёд. В результате любители весело провести время получают многочисленные переломы и растяжения.

1 января в травмпункт обратился 61 человек, 2-го – 80, 3-го – 82, 4-го – 74, 5-го – 77, 6-го – 65, 7-го – 73 и 8-го – 74.

- Это ещё не много. Помнится, четыре года назад 3 января к нам поступило более 100 граждан, - подчеркнул руководитель поликлиники. - К праздникам мы готовимся заранее. Ведь, как показывает практика, именно в это время увеличивается количество пациентов. В дни зимних каникул поликлиника работает круглосуточно. Мы назначаем дежурных врачей-дублёров на дому, запасаемся лекарствами, перевязочным материалом и т.д.

По словам Тырышкина, люди обращаются с различными травмами. Большинство из них – лёгкого характера (ушибы, растяжение связок и т.д.). Переломов и вывихов было меньше. К примеру, 2 января из 80 поступивших серьезно пострадали 13.

Среди пациентов 9 человек - участники ДТП. Кто-то умудрился с утра подраться, кто-то стал жертвой хулиганов – таких было шестеро. С производственными травмами в медучреждение обратились четыре сахалинца, с обморожением – три. Двух укусили животные. А вот травмированных пиротехникой не было.

Некоторые поступали в поликлинику в состоянии алкогольного опьянения - по два-три человека в сутки. Рекорд был поставлен на Рождество – праздник неудачно отметили семь человек.

Пару раз даже пришлось вызывать наряд полиции из-за неадекватного поведения нетрезвых пациентов и их сопровождающих. Всего за период с 1 по 11 января в медучреждение обратились 32 любителя горячительных напитков.

Не оставила судьба без приключений и любителей активного отдыха. Обычно в середине новогодних каникул люди встают на коньки, лыжи, сноуборды и т.д. В эти дни за помощью обратилось 45 посетителей «Горного воздуха». По словам Тырышкина, в прошлом году их было гораздо больше. В этом году поликлиника принимала от четырех до десяти экстремалов в сутки, в прошлом - по десять-пятнадцать. Это связано с тем, что в 2016-м действовали дешёвые авиабилеты с материка. Поэтому жители других регионов старались не упустить возможности покататься на склонах знаменитого зимнего курорта Сахалина.

На праздниках вновь прибывших круглосуточно обслуживал один рентген-кабинет. Второй (резервный) использовали 3 и 6 января для дневного приёма больных, обратившихся повторно (сначала им была оказана экстренная помощь, в дальнейшем требовались перевязка, дополнительный осмотр и т.д.).

Теги  Здравоохранение Болезни Поликлиники Новый год
Автор текста и фото: Иван Балов

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

21 ноября / Общество

Зимние аспекты безопасности и порядка в Южно-Сахалинске

Вряд ли кого радуют незаконная торговля вдоль улиц, потрепанные рекламные щиты, парковки на газонах, стихийные свалки в частном секторе. Все это – нарушение правил благоустройства и общественного порядка.

Афиша
23 декабря 2016
Сахалин и Курилы в лицах
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

История региона в портретах
15 января
Презентация альбома Елены Денисовой
Чехов-центр

Первый диск «Незваная гостья» авторы посвятили 70-летию Сахалинской области
22 декабря 2016
Четвероногий друг
Сахалинский областной краеведческий музей

Экспозиция составлена из фондов знаменитого Дарвиновского музея Москвы
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
14 января
АХЛ: Сахалин - Тохоку Фри Блэйдс
Дворец спорта «Кристалл»

В Южно-Сахалинске стартует очередная серия домашних игр островной хоккейной дружины
15 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа

Спецпроекты

13 января / Просто жизнь: авторская колонка

Нечеловеческая дружба

Общение с животными – хорошее средство от стресса и усталости

12 января / Конкурсы

Проект «ПроОстрова»

Конкурс стихов для детей о Сахалине и Курилах, островной природе, людях, прославивших наш регион, или простых островитянах

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1377
1400 руб.
ГОРА КРАСНАЯ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1376
990 руб.
Покемоны - в игрушках
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1375
Игры на все приставки. Работаем 01 и 02 января
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1374
Батарейки - 70 видов. ТЦ "РАЙ"
Личные вещи / Часы и украшения / № 1373
Подарочные флешки. В магазине "ТЕЛЕПОРТ"

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Сахалин Энерджи» зафрахтовала танкер «Река Обь» на 10 лет

Редактор - слово фрахт. Жжете

Юрий

Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней

Уважаемая редакция, уберите слово: сели. Нет термина земляные сели. То, что представлено на снимке, является противооползневой подпорной стенкой и от селей, она...
читать дальше

Юрий

На Сахалине возродят КВН-движение

Главное, чтобы движение возглавили действительно заинтересованные и социально активные граждане. Чаще у нас получается так - хочешь, чтобы дело захирело, возглавь его!

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
17 ноября 2016 20:54 / романтики
Стихи о романтиках и творцах
22 ноября 2016 17:47 / икра / коррупция / Магазин / рыба
И КИЛЬКА ПРИВЕЛА В УГОЛОВНЫЙ «ОКЕАН» Часть вторая

Популярное

12 января 10:19 / Конкурсы / конкурсы / дети
Проект «ПроОстрова»
11 января 10:57 / Происшествия / ДТП / жертвы
ДТП на Сахалине: фото очевидцев
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / Новый год
Новогодний конкурс «Петушиные бои»
9 января 11:38 / Общество / снег / зима
Синоптики: на Сахалине аномально мало снега
12 января 12:42 / Происшествия / поиски / полиция
Полиция просит помочь в поиске 33-летнего сахалинца
11 января 12:18 / Происшествия / ДТП / жертвы
Расследование ДТП с пятью жертвами на Сахалине на контроле губернатора
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / фотография
«Мой Новый год»: ждем ваши фотографии

Тэги

Праздник Дети Новый год Полиция Спортсмены Соревнования МЧС Итоги Снег Конкурсы

Персоны

Опросы

Какое самое лучшее время года на Сахалине?
  176 (9%)
  35 (2%)
  411 (22%)
  731 (39%)
  156 (8%)
  348 (19%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru