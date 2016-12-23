Более 700 южносахалинцев получили травмы в новом году

Более 700 человек обратились в травмпункт южно-сахалинской поликлиники №7 с начала года. Из них 586 получили травмы на новогодних праздниках.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» и.о. главного врача медучреждения Александр Тырышкин, с 29 по 31 декабря 2016 года, как обычно, было затишье. В первый час после полуночи - с 31-го на 1-е число - тоже. Два года назад, вспоминает медик, первый пациент поступил в травмпункт буквально после десятого удара курантов. В этот раз наплыв пострадавших начался в 1:30 1 января. Всего в новогоднюю ночь в травмпункт обратилось десять человек.

- Это примерно столько же, сколько в новогоднюю ночь–2016, - отметил Тырышкин. – Причины ушибов и травм те же, что и всегда – люди встретили Новый год, выпили, а затем отправились кататься на снежных горках, гулять по городу и т.п. А на улице, как известно, гололёд. В результате любители весело провести время получают многочисленные переломы и растяжения.

1 января в травмпункт обратился 61 человек, 2-го – 80, 3-го – 82, 4-го – 74, 5-го – 77, 6-го – 65, 7-го – 73 и 8-го – 74.

- Это ещё не много. Помнится, четыре года назад 3 января к нам поступило более 100 граждан, - подчеркнул руководитель поликлиники. - К праздникам мы готовимся заранее. Ведь, как показывает практика, именно в это время увеличивается количество пациентов. В дни зимних каникул поликлиника работает круглосуточно. Мы назначаем дежурных врачей-дублёров на дому, запасаемся лекарствами, перевязочным материалом и т.д.

По словам Тырышкина, люди обращаются с различными травмами. Большинство из них – лёгкого характера (ушибы, растяжение связок и т.д.). Переломов и вывихов было меньше. К примеру, 2 января из 80 поступивших серьезно пострадали 13.

Среди пациентов 9 человек - участники ДТП. Кто-то умудрился с утра подраться, кто-то стал жертвой хулиганов – таких было шестеро. С производственными травмами в медучреждение обратились четыре сахалинца, с обморожением – три. Двух укусили животные. А вот травмированных пиротехникой не было.

Некоторые поступали в поликлинику в состоянии алкогольного опьянения - по два-три человека в сутки. Рекорд был поставлен на Рождество – праздник неудачно отметили семь человек.

Пару раз даже пришлось вызывать наряд полиции из-за неадекватного поведения нетрезвых пациентов и их сопровождающих. Всего за период с 1 по 11 января в медучреждение обратились 32 любителя горячительных напитков.

Не оставила судьба без приключений и любителей активного отдыха. Обычно в середине новогодних каникул люди встают на коньки, лыжи, сноуборды и т.д. В эти дни за помощью обратилось 45 посетителей «Горного воздуха». По словам Тырышкина, в прошлом году их было гораздо больше. В этом году поликлиника принимала от четырех до десяти экстремалов в сутки, в прошлом - по десять-пятнадцать. Это связано с тем, что в 2016-м действовали дешёвые авиабилеты с материка. Поэтому жители других регионов старались не упустить возможности покататься на склонах знаменитого зимнего курорта Сахалина.

На праздниках вновь прибывших круглосуточно обслуживал один рентген-кабинет. Второй (резервный) использовали 3 и 6 января для дневного приёма больных, обратившихся повторно (сначала им была оказана экстренная помощь, в дальнейшем требовались перевязка, дополнительный осмотр и т.д.).