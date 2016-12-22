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13 января 11:17 / Общество / дороги / уборка   1  

Кожемяко раскритиковал дорожников Южно-Сахалинска за расчистку улиц

Губернатор Олег Кожемяко подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона, этой теме было посвящено совещание в администрации областного центра. В его работе участвовали представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега.

Небольшой снегопад, прошедший 11-12 января, показал, что расчистка улиц и тротуаров Южно-Сахалинска ведется недостаточно эффективно. Такой вывод сделал губернатор, проверив организацию работы в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижается.

- Снегоуборочной техники на улицах было мало, - сказал Олег Кожемяко. – Во многих местах дороги расчищены в одну колею. Машин для вывоза снега не хватало. Напомню, в 2015-2016 годах правительство области выделило существенные финансовые средства на приобретение коммунальной техники, и у городских дорожных предприятий ее теперь достаточно.

В результате слабой организации работы к утру улицы города были расчищены плохо, резюмировал губернатор. Укатанный снег на перекрестках и подъездах к ним провоцировал ДТП. По мнению главы региона, должным образом организованная уборка снега и его вывоз ночью избавили бы город от тонн песчаной смеси. Ими дорожники утром обильно засыпали все улицы и тротуары города.

– При мобильной ночной работе достаточно было бы обработать перекрестки, а также тротуары около социальных учреждений, - сказал Олег Кожемяко дорожникам.

Губернатор обратил внимание на то, что в Южно-Сахалинске с начала зимы осадков было мало, но дорожники почти не занимались уборкой укатанного снега и наледи с помощью техники или других эффективных современных средств. Вместо этого они боролись с гололедом при помощи песчано-глиняной смеси, которая превращалась в грязь и забивала ливневую канализацию.

- Для таких целей положено использовать промытую гранитную крошку, - отметил Олег Кожемяко. – Причем в ограниченных количествах.

Он поручил провести служебную проверку, выяснить, почему для борьбы с гололедом использовался неподходящий материал, и проверить возможное наличие в этом деле коррупционной составляющей. Губернатор напомнил еще раз о личной ответственности руководителей городских дорожных предприятий за качество расчистки города от снега.

- Зима практически только началась, - сказал Олег Кожемяко. – Впереди у нас новые снегопады и бураны. Расчистка территории областного центра должна проводиться качественно и в кратчайшие сроки.

Теги  Дороги Снег Уборка
Автор фото: Татьяна Тихонова

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Кожемяко Олег Николаевич

Комментарии


Мне начинает нравится подход Олега Кожемяко к хозяйственной деятельности на Сахалине. Говоря о любви к Беларуси он всё чаще демонстрирует аналогичный Батькиному подход к управлению хозяйством региона. Держать темп.
Л Алексей 13 января 11:52

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