Пятилетний малыш пострадал в ДТП на Сахалине

Два человека получили травмы в ДТП в Южно-Сахалинске 12 января.

В нем пострадали водитель и его пятилетний пассажир, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

Авария произошла примерно в 15:45. 31-летний владелец Subaru Impreza G4 двигался на север по улице Ленина. На разрешающий сигнал светофора на пересечении с улицей Пограничной он повернул налево, не уступив дорогу автомобилю Hyundai Solaris, ехавшему во встречном направлении по улице Ленина. В результате машины столкнулись.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия. Три человека получили телесные повреждения.

В Южно-Сахалинске сотрудники ведомства пресекли три факта вождения авто в нетрезвом виде. Трое автолюбителей управляли транспортом без водительских прав.