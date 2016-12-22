Отделение «Юнармии» на Сахалине вошло в пятерку лучших в России

Сахалинские школьники приняли участие в расширенном заседании главного штаба «Юнармии».

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, на мероприятие в Москву приехали представители 85 регионов России. По результатам деятельности островной регион был отмечен в числе пяти лучших в стране. В островную делегацию вошли руководитель регионального штаба Дмитрий Минязев и пятеро наиболее отличившихся в минувшем году ребят.

- Пока юнармейцы со всей страны участвовали в различных торжественных мероприятиях и военных играх на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», начальники региональных штабов участвовали в обучающих семинарах и делились опытом работы в сфере военно-патриотического воспитания, - поделился Дмитрий Минязев.

По его словам, на заседании были рассмотрены ходатайства о приобретении статуса юридического лица ряда региональных отделений, в том числе Сахалинской области. Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ представил список начальников региональных штабов, которые прошли проверку по форме-1 Минобороны и были согласованы с командующими военных округов на утверждение Главному штабу «Юнармии». Движение «Юнармия» в полном объеме стартовало осенью 2016 года. Оно объединило поисковые отряды, военно-патриотические клубы, кадетские классы. На Сахалине в ряды «Юнармии» за год вступили 187 школьников.