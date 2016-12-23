Нечеловеческая дружба

У меня уже больше полугода есть друг. Живет он в нашем дворе и ходит на четырех лапах. Познакомились мы случайно. Выхожу во двор – возле нашего подъезда гуляет болонка. Вся словно плюшевая. Виляет хвостом. Как такую красоту не погладить? И как не дать чего-нибудь вкусненького? Собака стала встречать мою машину. Бывало, прежде чем пойти домой, я отправлялся вместе с лохматым приятелем покупать для него корм.

Дети из соседнего подъезда поведали, что зовут моего друга Персик и что живет он совсем рядом. Почему назвали именно так, становится понятно, когда присмотришься и заметишь, что первоначальный окрас его шерсти персиковый. Летом у болонки был вольный образ жизни – выходит ранним утром, прибегает домой затемно. В течение дня «тусуется» во дворе или рядом с гаражами – где-нибудь чего-нибудь обязательно перепадет. Персика давно знают и в павильоне, где я беру ему корм. Там его тоже подкармливают.

Помню, у знакомых был кот. Он днями пропадал в соседнем мясном павильоне, стал там любимцем, для которого не жалели лакомства. Хозяева узнали об этом самыми последними…

– По всему выходит, Персик, что ты собака меркантильная, – иногда говорю я ему.

Пес согласен. Виляет при этом хвостом. А еще, когда хочет поиграть, старается в прыжке схватить за руку. Я пытался направить энергию в нужное русло – научить его давать лапу или гавкать по команде «голос». Но безрезультатно. И все же Персик молодец – знает, что не надо бросаться под колеса от радости и вставать за машиной, когда она сдает задним ходом.

Эта собака напомнила мне другую. Когда я жил в Углегорске, во дворе у нас появился пес по кличке Сидор. Обычная дворняга. Числился он за жильцами из соседнего дома. Но фактически жил на улице – ему там больше нравилось. Стал меня везде сопровождать. Доходил до школы и бежал назад. Один раз умудрился проникнуть в школьное здание и бегал по коридорам, искал меня. Нашел в классе. Потом родителям пеняли – что это сын ваш собак приводит. Но были от Сидора проблемы и посерьезнее. Он гонял кур. А так как все считали собаку моей, чего только я не слышал в наш адрес. Еще у него появилась привычка облаивать посторонних, проходивших по улице возле нашего дома. Пес заслужил репутацию очень злого. Однако все эти грехи ему прощались жильцами нашего дома.

Тогда мне трудно было представить, что Сидор не встретит меня у подъезда. Но однажды он исчез. Я, конечно, не лил слез, но долго скучал без собаки …

Так же скучно стало, когда с наступлением холодов исчез Персик. Чего-то не хватает, когда существо на четырех лапах не бежит тебе навстречу, виляя хвостом…

Его не было полмесяца. И вот недавно, паркуясь в сумерках, увидел, что в машину ко мне, стоя на задних лапах, заглядывает эта лохматая морда! Как тут было не сходить за кормом!

Персик перешел на зимний график. Я его вижу теперь не каждый день. Уже созрела идея – как потеплеет, научу все-таки его команде «голос». А если получится – подавать лапу и приносить палку. Даже не знаю, кому это больше надо – мне или ему.