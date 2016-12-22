В Южно-Сахалинске открыли 18 площадок по продаже свежей наваги

В областном центре определили 18 площадок по реализации свежемороженой наваги, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

В торговых точках рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия могут реализовать собственную продукцию с минимальной торговой наценкой. По данным городского департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, с начала этого года уже реализовано более 20 тонн свежемороженой наваги. В среднем стоимость рыбы составляет от 80 до 90 рублей за килограмм. В прошлом году цена была на уровне 120–140 рублей.

Торговлю ведут компании «Сахалинский лосось», «Путина-2», ИП Харченко Н.В., «Ванда», «Мариника-М», ТД «Адмирал», РПЗ «Поронайский рыбозавод», «Прибой-Корсаков», родовое хозяйство «Уныгыш». Для удобства покупателей основные места торговли сосредоточены возле крупных торговых центров и рынков в различных частях города. Рыбу напрямую от производителей можно приобрести возле ТЦ «Мегаполис», «Янтарь», «Луч», «Южный», около супермаркета «Столичный» на ул. Сахалинской, 13, а также в сети супермаркетов «Островной». Организована торговля и в планировочных районах Луговое (возле ТЦ «Странник») и Новоалександровск (в переулке Железнодорожном возле павильонов местных товаропроизводителей).