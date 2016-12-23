На Сахалине стартовала школьная олимпиада

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске стартовал 13 января и продлится до 20 февраля.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования, традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам. Первой дисциплиной, открывшей олимпиаду в этом году, стала литература. Впереди еще 15 испытаний: по математике, праву, физике, русскому языку, физической культуре, экономике, истории, английскому языку, химии, мировой художественной культуре, информатике, биологии, географии, обществознанию и экологии.

Отметим, что в региональном этапе олимпиады принимают участие школьники, набравшие необходимое количество проходных баллов на муниципальном уровне. По предварительным данным, участниками олимпиады 2017 года станут более 450 школьников.

Олимпиаду проводит региональное министерство образования совместно с Институтом развития образования Сахалинской области. Все испытания проходят на базе Сахалинского госуниверситета. По словам главы профильного ведомства Натальи Мурашовой, олимпиада должна вызвать у ребят интерес к научно-исследовательской деятельности. - Благодаря интеллектуальному марафону, который мы традиционно проводим среди островных школьников, нам удается выявить талантливых и одаренных школьников. Я считаю, что это самый эффективный путь найти юных знатоков. Как правило, именно эти дети подтверждают свои знания отличными результатами на ЕГЭ, - отметила министр.

Наиболее популярным предметом областного этапа всероссийской олимпиады школьников в этом году стала литература. Попробовать свои силы в этой дисциплине планируют 54 школьника. Большое количество участников олимпиады также отмечено по таким предметам, как английский язык, экология, география и биология. Эти предметы стали лидерами по количеству участников в этом году. Наименьший процент участия по МХК и экономике.

Как отметили организаторы, подведение итогов регионального этапа и награждение победителей и призеров состоится в начале марта. Самые достойные «умники» и «умницы» будут приглашены на заключительный этап всероссийской олимпиады, который пройдет весной этого года в разных городах России.