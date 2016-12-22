Забытая вентиляция

Государственная программа переселения из ветхого и аварийного жилья – дело очень важное и нужное. Но в некоторых районах ее извратили до невозможности. Качество новостроек такое, что люди говорят – лучше бы нас не переселяли.

Приведу конкретный пример. Мне поступило несколько коллективных жалоб от охинцев, проживающих в новых домах на улице Карла Маркса, а также от жильцов старых домов на улице Чехова в Охе. Последние протестуют против навязываемого им новоселья в домах 22б и 22в на улице Советская.

Вот что пишут жильцы новостроя на Карла Маркса:

«Мы, конечно, были рады заселению в новые дома, но оказалось, что они были сданы с большими недоделками, с нарушением вентиляции, что небезопасно для нашей жизни, в квартирах вечная сырость и повышенная влажность, через полгода после заселения из-за отсутствия вентиляции на потолках появился грибок. В результате чего жители получают отравления, теряют сознание, в том числе и дети»

Стоит обратить особое внимание на отсутствие вентиляции. Напомню, что в Охе в домах используются газовые плиты, а потому вентиляция в квартирах просто жизненно необходима. Однако продолжу цитировать письмо:

«Должностные лица администрации муниципального образования и УКСа заблаговременно знали о нарушениях в вентиляции и отсутствии тяги, поскольку в тех квартирах, где сразу были выявлены нарушения, установлены электрические вытяжки, которые постоянно выходят из строя.

Впереди зима, и у нас не без основания возникают опасения за наши жизни. По данному поводу мы обращались в разные инстанции, но до настоящего времени причины отсутствия тяги не исправлены и виновные не наказаны. Тем жителям, у которых установлены электрические титаны и вытяжки, приходится платить по двойной цене за электричество…»

А вот цитаты из письма жильцов дома на улице Чехова: «Обращаемся к вам за помощью и защитой. Помогите в переселении во вторичный фонд и защитите нас от нашего мэра Шкрабалюка А. М.

Администрация Охи по программе переселения предоставила нам жилье в новостройке… Везде плесень, а самое главное принудительная вентиляция. Мы опасаемся за свои жизни, т. к. в самой первой новостройке из-за проблем с вентиляцией погибла женщина – до сих пор ведется следствие... Наш мэр Шкрабалюк А. М. отказал нам во вторичном фонде, но возникает вопрос – почему 90 процентов жителей ул. Чехова переселены во вторичный фонд, а мы как кролики должны идти в некачественные дома. Нас хотят из одного ветхого жилья переселить в другое еще хуже … Мы знаем, что Шкрабалюк А. М. отрапортовал губернатору, что вся ул. Чехова переселена в новостройки, и потому всеми правдами и неправдами хочет нас туда засунуть… принуждает, запугивает, подает на нас в суд».