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13 января 14:13 / Форс-мажор / жилье / качество  

Забытая вентиляция

В области хорошими темпами идет жилищное строительство, в ходе которого люди переселяются из бараков в современные дома. Но в то же время звучат и нарекания на качество новых квартир. О ситуации в Охе рассказала депутат областной думы Светлана Иванова

До потери сознания

Государственная программа переселения из ветхого и аварийного жилья – дело очень важное и нужное. Но в некоторых районах ее извратили до невозможности. Качество новостроек такое, что люди говорят – лучше бы нас не переселяли.

Приведу конкретный пример. Мне поступило несколько коллективных жалоб от охинцев, проживающих в новых домах на улице Карла Маркса, а также от жильцов старых домов на улице Чехова в Охе. Последние протестуют против навязываемого им новоселья в домах 22б и 22в на улице Советская.

Вот что пишут жильцы новостроя на Карла Маркса:

«Мы, конечно, были рады заселению в новые дома, но оказалось, что они были сданы с большими недоделками, с нарушением вентиляции, что небезопасно для нашей жизни, в квартирах вечная сырость и повышенная влажность, через полгода после заселения из-за отсутствия вентиляции на потолках появился грибок. В результате чего жители получают отравления, теряют сознание, в том числе и дети»

Стоит обратить особое внимание на отсутствие вентиляции. Напомню, что в Охе в домах используются газовые плиты, а потому вентиляция в квартирах просто жизненно необходима. Однако продолжу цитировать письмо:

«Должностные лица администрации муниципального образования и УКСа заблаговременно знали о нарушениях в вентиляции и отсутствии тяги, поскольку в тех квартирах, где сразу были выявлены нарушения, установлены электрические вытяжки, которые постоянно выходят из строя.

Впереди зима, и у нас не без основания возникают опасения за наши жизни. По данному поводу мы обращались в разные инстанции, но до настоящего времени причины отсутствия тяги не исправлены и виновные не наказаны. Тем жителям, у которых установлены электрические титаны и вытяжки, приходится платить по двойной цене за электричество…»

А вот цитаты из письма жильцов дома на улице Чехова: «Обращаемся к вам за помощью и защитой. Помогите в переселении во вторичный фонд и защитите нас от нашего мэра Шкрабалюка А. М.

Администрация Охи по программе переселения предоставила нам жилье в новостройке… Везде плесень, а самое главное принудительная вентиляция. Мы опасаемся за свои жизни, т. к. в самой первой новостройке из-за проблем с вентиляцией погибла женщина – до сих пор ведется следствие... Наш мэр Шкрабалюк А. М. отказал нам во вторичном фонде, но возникает вопрос – почему 90 процентов жителей ул. Чехова переселены во вторичный фонд, а мы как кролики должны идти в некачественные дома. Нас хотят из одного ветхого жилья переселить в другое еще хуже … Мы знаем, что Шкрабалюк А. М. отрапортовал губернатору, что вся ул. Чехова переселена в новостройки, и потому всеми правдами и неправдами хочет нас туда засунуть… принуждает, запугивает, подает на нас в суд».

Прокурор подтверждает

Оха – не мой округ, но, встретившись с людьми, ознакомившись с проблемой «домов-убийц», как их прозвали в народе, я не могла оставаться в стороне. Пришлось обращаться во все инстанции. Как это часто бывает, ответом были стандартные отписки. Но нельзя опускать руки, надо использовать все возможности.

2 декабря на площадке областной думы состоялся открытый форум островной прокуратуры, где обсуждались проблемы ЖКХ. Вели его прокурор области Николай Рябов и председатель правительства области Вера Щербина. Я взяла слово и рассказала о проблемах охинцев, о новых домах, в которых просто опасно жить. И была приятно удивлена реакцией областного прокурора.

Уже через пару недель по его поручению в Оху выехала комиссия, в состав которой вошли представители областного минстроя, государственной жилищной инспекции, управления экономической безопасности (УЭБиПК) УМВД России по Сахалинской области, Роспотребнадзора, «Сахалиноблгаза» и других ведомств. Вместе с представителями общественности, в том числе двумя моими помощниками, комиссия проверила соблюдение бюджетного, градостроительного, жилищного и иных законодательств.

Проверили те самые дома, которые строило ООО «Труд-Сахалин», а администрация оплатила их на общую сумму 398 млн рублей, и пришли к выводу, что люди были совершенно правы!

«По результатам визуального осмотра указанных домов, а также изучения представленной проектной документации выявлены многочисленные отступления от нее при строительстве», – отмечается в поступившем мне ответе облпрокурора. – «Согласно экспертному заключению ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», при производстве работ застройщиком допущены отступления от проекта, которые могли негативно повлиять на работу дымоотводящих каналов и вентиляции в квартирах. Поступление достаточного количества воздуха на кухнях для безопасного нахождения жильцов при работе газоиспользующего оборудования не обеспечивается, что также подтверждено экспертом в ходе прокурорской проверки.

Ненадлежащее осуществление финансового контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств – местной администрации и министерства строительства Сахалинской области привели к расходованию средств бюджета на приобретение помещений в домах, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего по результатам выездной проверки органами прокуратуры выявлено 20 нарушений закона, в целях устранения которых Охинской городской прокуратурой 29.12.2016 внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства в органы местного самоуправления, саморегулируемые организации, в которых состоят проектировщик и застройщик, а также в управляющую компанию.

Одновременно с этим прокуратурой области в связи с нарушениями закона при организации и осуществлении финансового контроля председателю правительства Сахалинской области внесено представление, губернатору Сахалинской области направлена информация.

Кроме того, в настоящее время Охинской городской прокуратурой выполняются требования гл.28 КоАП РФ для возбуждения 12 дел об административных правонарушениях по фактам нарушений законодательства о контрактной системе закупок, санитарно-эпидемиологического и жилищного законодательства».

Конечно, это еще только начало пути к тому, чтобы людям было предоставлено качественное жилье. Новые дома надо капитально перестраивать, для этого временно переселять людей. Но сам факт официального признания новостроя небезопасным для проживания дорогого стоит. Это отправная точка для дальнейших действий.

И хорошо бы, чтобы такие проверки прошли по всем муниципалитетам, откуда поступают массовые жалобы.

А людям еще раз скажу – не опускайте руки. Используйте все площадки для обозначения и решения своих проблем. Не все так безнадежно, как может показаться сначала. А вот под лежачий камень вода, действительно, не течет.

Теги  Жилье Качество
Автор текста: Вадим Горбунов

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