Общественники Южно-Сахалинска обсудили перспективы на 2017 год

Каким будет для России и Сахалинской области 2017 год? Этот вопрос стал темой очередного заседания дискуссионного клуба «4 ноября» регионального отделения партии «Единая Россия».

Как прозвучало от участников мероприятия, в мире и стране слишком много неопределенности. Не решены прежние проблемы, зато постоянно возникают новые.

В принципе, если говорить о макроэкономических показателях, то с ними все достаточно неплохо. Валовый внутренний продукт страны прекратил падение и начинает расти, а что касается Сахалинской области, то этот рост и не прекращался. Вот и по итогам прошлого года ВРП показал +9,5%. Но большая часть населения этого не ощущает, что и вызывает определенный рост социальной напряженности. В том числе и в среде предпринимателей, которые в своей работе по-прежнему спотыкаются о бюрократические барьеры, на неподъемных кредитах и т.д.

Но в целом все сошлись во мнении, что каких-то серьезных отличий этого года от прошлого не будет. Даже несмотря на внешнеполитические изменения. Наоборот, прозвучало, что в последнее время федеральные СМИ слишком ударились именно во внешнюю политику.

- Слишком много пишут о выборах в США, – считает политолог Геннадий Глеба. – Но новый президент США – гражданин своей страны и отстаивать будет прежде всего ее интересы. Нам необходимо говорить о наших внутренних проблемах.

О том, что сильная Россия нужна только самим россиянам, согласились все присутствующие. И о том, что наши проблемы решать только нам, тоже.

- Меня радует, что следующий год объявлен Годом экологии, – сказал помощник депутата облдумы Николай Сидоров. – Может, наконец-то решится проблема с южно-сахалинской городской свалкой, ведь сколько лет говорим об одном и том же.

Действительно, в своем недавнем Послании Федеральному собранию Владимир Путин специально подчеркнул, что предстоит заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов. И это проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков.

Бессменный ведущий мероприятия Игорь Андреев напомнил, что в этом же Послании президент сказал, что 2017-й – год столетия Февральской и Октябрьской революций и «это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Не только для историков, учёных – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий».

В этой связи, по словам Андреева, ближайшие заседания дискуссионного клуба планируется посвятить как раз событиям столетней давности.

Заседания дискуссионного клуба «4 ноября» регионального отделения партии «Единая Россия» проходят в формате круглого стола и собирают представителей самых разных партий и общественных объединений. Площадка действует с 1999 года и пользуется популярностью, поскольку здесь идет свободный диалог о самых животрепещущих проблемах жизни.