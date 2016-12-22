Герой России Алексей Фомин встретился с сахалинцами

Встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки Центрального округа войск Национальной гвардии России, полковником Алексеем Фоминым и его родителями состоялась в Сахалинской областной научной библиотеке.

Ее инициаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта. Кроме них на мероприятии присутствовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций.

Медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, Алексею Фомину вручил Владимир Путин. В Южно-Сахалинске в прошлом году уже второй раз прошел кубок по армейскому рукопашному бою, который носит имя Алексея Фомина. Идея и реализация турнира – также заслуга активистов ОНФ. А в школьных музеях сел Дачное и Соловьевка Корсаковского района созданы экспозиции, посвященные герою.

Галина и Юрий Фомины поделились воспоминаниями о детстве и юности своего сына, как он вместе с братом занимался спортом и готовил себя к профессии военного. Старший брат Дмитрий награжден государственной наградой «За отвагу» и медалями «За боевые заслуги», «За ратную доблесть», «За мужество и отвагу».

Алексей Фомин рассказал об обучении в военном училище Благовещенска, о службе в горячих точках, окончании военной академии, участии в создании Национальной гвардии. По его мнению, самое главное – ответственность командира за подчиненных при выполнении приказа и святое понятие боевого братства. В завершение своего выступления Герой России пожелал молодым людям быть стойкими в принятии решений и всегда идти до конца.

- Пока в нашей стране есть такие герои, как Алексей Фомин, мы можем быть уверены, что Россия будет существовать как суверенное государство, – отметил инициатор встречи, член сахалинского штаба ОНФ, участник штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане, полковник в отставке Владимир Цветков.

Имя Фомина планируют внести в новое издание книги о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, в разное время проживавших на территории Сахалинской области и получивших эти высокие награды за победу в Великой Отечественной войне и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. В создании сборника принимали участие островные «фронтовики». Теперь книга будет дополнена Героями России, сообщает исполком регионального отделения ОНФ.