На Сахалине задержали пару наркодилеров с крупной партией зелья

Сотрудники управления по контролю над оборотом наркотиков поймали с поличным двух жителей Корсаковского района, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе областной полиции.

С 11 на 12 января мужчины 1988 и 1957 годов рождения были задержаны правоохранителями при очередной попытке сбыта запрещенного к обороту вещества троим клиентам. В бардачке автомобиля наркодилеров стражи порядка нашли коробку из-под сока, в которой были спрятаны семь шприцев, наполненных веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что содержимое является гашишным маслом. В карманах одежды продавцов и покупателей полицейские обнаружили 12 свертков со смесью табака и гашишного масла. Всего при операции изъято более 140 граммов наркотического средства, что является особо крупным размером.

По фактам сбыта, приобретения и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела по частям 1, 3 и 4 статьи 228 УК РФ. 28-летний фигурант задержан, в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу. Его подельник и трое клиентов находятся под подпиской о невыезде.