Зашифрованная элита

Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам. Среди них – математика, право, физика, экономика, история, химия, мировая художественная культура, экология и другие. В этом году наиболее популярным предметом областного этапа Всероссийской олимпиады школьников стала литература. С нее и началось творческое соревнование умников и умниц. Их 55 человек. Все они – победители предшествующих этапов на школьном и муниципальном уровнях, набравшие необходимое количество проходных баллов. По предварительным данным, участниками олимпиады 2017 года станут более 450 учащихся.

По словам министра образования Сахалинской области Натальи Мурашовой, олимпиада школьников проводится с целью развития у детей интереса к научно-исследовательской деятельности.

– Благодаря такому марафону знаний, нам удается выявить особо талантливых и одаренных ребят. Это наша интеллектуальная элита, – отметила министр.