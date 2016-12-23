Зашифрованная элита
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Южно-Сахалинске 13 января и продлится до 20 февраля
Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам. Среди них – математика, право, физика, экономика, история, химия, мировая художественная культура, экология и другие. В этом году наиболее популярным предметом областного этапа Всероссийской олимпиады школьников стала литература. С нее и началось творческое соревнование умников и умниц. Их 55 человек. Все они – победители предшествующих этапов на школьном и муниципальном уровнях, набравшие необходимое количество проходных баллов. По предварительным данным, участниками олимпиады 2017 года станут более 450 учащихся.
По словам министра образования Сахалинской области Натальи Мурашовой, олимпиада школьников проводится с целью развития у детей интереса к научно-исследовательской деятельности.
– Благодаря такому марафону знаний, нам удается выявить особо талантливых и одаренных ребят. Это наша интеллектуальная элита, – отметила министр.
Олимпиада школьников проводится более 20 лет, с начала 90-х годов. В ней обычно принимают участие учащихся 9-11 классов. Но интеллектуалы молодеют. В нынешнем году впервые на творческий старт выйдут школьники 7-8 классов. Их соревнования начнутся 17 января.
– Федеральное задание юным знатокам присылается в специальном конверте в зашифрованном виде и вскрывается лишь перед началом состязания. Так что до этого момента никто не знает, какую работу предстоит выполнить ребятам – написать сочинение, эссе или что-то другое. И это во многом напоминает сдачу ЕГЭ. Фамилии участников тоже засекречены, то есть идут под определенным шифром, что исключает человеческий фактор, способный повлиять на результат, – пояснила Людмила Сакович, проректор по организационной работе института развития образования Сахалинской области.
Разойдясь по классам, знатоки литературы после инструкции организаторов олимпиады приступили к выполнению конкурсного задания. На него отводилось три с половиной часа. Их ничуть не смутило, то, что на календаре было 13 число, пятница. Для них уверенность в своих знаниях выше суеверий. К тому же стимул творческого соревнования слишком высок – победитель поедет защищать островной регион на Всероссийском этапе олимпиады школьников.
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