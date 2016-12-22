Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13 января 15:49 / Социум / коллекция  

Волшебная сотня

Краевед и коллекционер Галина Архипова

В доме Галины Архиповой новогоднее настроение царит круглый год. Его создают около 100 Дедов Морозов и Снегурочек

Морозное настроение

Мы уже отпраздновали новый год, сегодня готовимся встречать старый. Многие убрали елки и отправили на хранение в коробки разноцветные елочные игрушки. А в этом доме уже десять лет подряд Новый год длится… круглый год. Его сказочно-волшебную атмосферу создают многочисленные символы новогоднего праздника – Деды Морозы и Снегурочки. Здесь их не прячут до следующего декабря, а, наоборот, ставят на самые видные места в доме. Главных героев новогодних торжеств коллекционирует известный в области педагог, краевед и экскурсовод Галина Архипова.

– Коллекция «морозиков» и их спутниц появилась у меня неожиданно, как теплое воспоминание о детстве, – рассказывает Галина Иннокентьевна. – До сих пор не могу забыть тяжелого опилочного Деда Мороза под елкой, который в непростые военные и послевоенные годы радовал детей. Как и многие ребята, я шептала ему на ушко свои сокровенные новогодние желания. Когда они исполнялись, верила, что Дедушка – настоящий волшебник…

Прошло немало лет, прежде чем моя героиня начала заниматься коллекционированием новогодних персонажей. До этого, как человек увлекающийся, Галина Архипова «переболела» собиранием множества других коллекций.

В Макарове, еще школьницей, она занималась в туристическом кружке, где начала собирать камни. Потом подобралась коллекция гербариев сахалинских и курильских трав, растений и цветов. На 17-летие отец подарил Галине большую, прекрасно изданную книгу о Большом театре. С тех пор она стала формировать коллекцию книг об искусстве из серии «ЖЗЛ» – «Жизнь замечательных людей», и по краеведческой литературе. Архипова – страстная путешественница. Она побывала в более чем 150 странах, из каждой поездки привозила картину и несколько кукол в национальных костюмах. Сейчас квартира сахалинки напоминает изысканный антикварный салон.

В гости к Деду Морозу

Интерес к новогодним символам появился во время экскурсионной работы. Уже много лет Галина Архипова успешно совмещает преподавание физики в Политехническом колледже СахГУ и проведение экскурсий для взрослых и детей. Во время новогодних праздников одна из них называлась «В гости к Деду Морозу».

Группа выезжала в заснеженный лес, где выбирали и украшали игрушками живую елку и устраивали веселое представление с участием Деда Мороза и его внучки. Архипова несколько раз с удовольствием исполняла роли Снегурочки.

Как известно, у классических русских Дедов Морозов есть аналоги в других странах: в Америке и Австралии – Санта-Клаус, в Швеции – Юльтумте, в Монголии – Увлин Унгуном, португальского зовут Пай Натал, французского – Пер Ноэль.

Такое разнообразие еще больше заинтересовало коллекционера. Во время поездки в Японию, в одном из магазинов Архипова приобрела первого и самого большого в ее собрании заграничного родственника Деда Мороза – Санта-Клауса в красной курточке и с золотым колокольчиком в руках. Он и положил начало «дедморозовской» коллекции. Остановиться уже было невозможно.

В Харбине нашей героине встретился «китайский» Дед Мороз – круглый, как шарик.

– В атласном оранжевом кафтане он напоминал апельсин и был очень симпатичным, – говорит моя собеседница. – Только данный экземпляр не продавался, а был выставлен как украшение в одном из помещений национального музея, где проходил мастер-класс по изготовлению новогодних поделок. Пристала к мастеру – продайте за любую цену. Он долго отказывался, я уходила и возвращалась вновь, настолько мне захотелось купить «апельсин». Наконец, китаец пошел мне на уступку и продал экспонат, в пересчете на наши деньги, – за три тысячи рублей, что было в два раза меньше цены, предложенной мною ранее.

Со временем в архиповской коллекции появились и другие новогодние «деды» из разных стран, – матерчатые, керамические, стеклянные, пенопластовые, гипсовые, опилочные, ватно-бумажные. Они несут тяжелые мешки с подарками, играют на музыкальных инструментах, скачут на оленях, освещают себе путь фонарями, звонят в колокольчики и танцуют под музыку…Дети и внуки, а также многочисленные гости и экскурсанты, которые бывают в гостях у Архиповой, глаз не могут оторвать от необычных экспонатов.

Крымская Снегурочка

Куда же Деду Морозу без внучки? Есть и они в коллекции Архиповой. У каждого экспоната – своя история. Вот стоит на полке Снегурочка в необычной черной шубке с белой оторочкой. Оказалось, траурный цвет не случаен, чего не скажешь о появлении Снегурочки в коллекции.

2015 год Галина Архипова встречала в Крыму, незадолго до этого ставшего российским. В Симферополе Галина Иннокентьевна зашла в сувенирную лавку.

– Когда продавщица выяснила, что приехала я с далекого Сахалина, решила подарить мне сувенир. Не зная о моей коллекции, она вручила … «крымскую» Снегурочку. На мой вопрос, почему она в черном одеянии, ответила: «Так художник выразил свою печаль. В Крыму 23 года не отмечали Новый год, поскольку украинские власти не поощряли это, считая его праздником коммуняк, – рассказала Архипова.

Самая маленькая внучка Деда Мороза родом из города Дудина, который находится в Заполярье. Сделана красавица из белого пушистого меха. Ее коллекционер купила в Музее мамонта. Местные жители воспринимают эту Снегурочку, как оберег.

Есть в коллекции и уникальный новогодний экземпляр под названием – «Волшебная дама». Ее Галина Архипова нашла в Санкт-Петербурге. Увешанная яркими бусами персона, с перепачканными черной сажей лицом и переплетенными лентами на странных руках и ногах, смотрится очень необычно. В таком образе, как утверждают изготовители, эта дама все плохое, в том числе и болезни, в новом году забирает на себя.

Оказывается, длинные руки и ноги нужны волшебнице для того, чтобы доставать с неба бусы – все самое яркое и радостное. А перевязана дама лентами, чтобы не натворить глупых и подлых дел. Значит, тот человек, у которого она поселится, тоже не станет совершать ничего злого и предосудительного. Шесть завязанных узелков – это оберег на шесть лет.

К числу необычных экспонатов можно отнести и Деда Мороза-парашютиста, ставшего для Архиповой наградой. В 2015 году путешественница побывала в старинном городе Енисейске Красноярского края. Для развлечения туристам предложили прыгнуть с парашютом. Отважным полагался приз, а вот какой – держали в секрете. В свои 73 года Галина Иннокентьевна решила, что надо в жизни все попробовать, и прыгнула с километровой высоты. В качестве награды смелая сахалинка получила… Деда-Мороза-парашютиста. Архипова еще долго потом удивлялась – как же организаторы узнали о ее коллекции?

Теги  Коллекция
Автор текста и фото: Татьяна Егорова

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

21 ноября / Общество

Зимние аспекты безопасности и порядка в Южно-Сахалинске

Вряд ли кого радуют незаконная торговля вдоль улиц, потрепанные рекламные щиты, парковки на газонах, стихийные свалки в частном секторе. Все это – нарушение правил благоустройства и общественного порядка.

Афиша
22 декабря 2016
Четвероногий друг
Сахалинский областной краеведческий музей

Экспозиция составлена из фондов знаменитого Дарвиновского музея Москвы
15 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа
23 декабря 2016
Сахалин и Курилы в лицах
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

История региона в портретах
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
14 января
АХЛ: Сахалин - Тохоку Фри Блэйдс
Дворец спорта «Кристалл»

В Южно-Сахалинске стартует очередная серия домашних игр островной хоккейной дружины
15 января
Презентация альбома Елены Денисовой
Чехов-центр

Первый диск «Незваная гостья» авторы посвятили 70-летию Сахалинской области

Спецпроекты

13 января / Просто жизнь: авторская колонка

Нечеловеческая дружба

Общение с животными – хорошее средство от стресса и усталости

12 января / Конкурсы

Проект «ПроОстрова»

Конкурс стихов для детей о Сахалине и Курилах, островной природе, людях, прославивших наш регион, или простых островитянах

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1377
1400 руб.
ГОРА КРАСНАЯ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1376
990 руб.
Покемоны - в игрушках
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1375
Игры на все приставки. Работаем 01 и 02 января
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1374
Батарейки - 70 видов. ТЦ "РАЙ"
Личные вещи / Часы и украшения / № 1373
Подарочные флешки. В магазине "ТЕЛЕПОРТ"

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Сахалин Энерджи» зафрахтовала танкер «Река Обь» на 10 лет

Редактор - слово фрахт. Жжете

Юрий

Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней

Уважаемая редакция, уберите слово: сели. Нет термина земляные сели. То, что представлено на снимке, является противооползневой подпорной стенкой и от селей, она...
читать дальше

Юрий

На Сахалине возродят КВН-движение

Главное, чтобы движение возглавили действительно заинтересованные и социально активные граждане. Чаще у нас получается так - хочешь, чтобы дело захирело, возглавь его!

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
17 ноября 2016 20:54 / романтики
Стихи о романтиках и творцах
22 ноября 2016 17:47 / икра / коррупция / Магазин / рыба
И КИЛЬКА ПРИВЕЛА В УГОЛОВНЫЙ «ОКЕАН» Часть вторая

Популярное

12 января 10:19 / Конкурсы / конкурсы / дети
Проект «ПроОстрова»
11 января 10:57 / Происшествия / ДТП / жертвы
ДТП на Сахалине: фото очевидцев
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / Новый год
Новогодний конкурс «Петушиные бои»
9 января 11:38 / Общество / снег / зима
Синоптики: на Сахалине аномально мало снега
12 января 12:42 / Происшествия / поиски / полиция
Полиция просит помочь в поиске 33-летнего сахалинца
11 января 12:18 / Происшествия / ДТП / жертвы
Расследование ДТП с пятью жертвами на Сахалине на контроле губернатора
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / фотография
«Мой Новый год»: ждем ваши фотографии

Тэги

Праздник Дети Новый год Полиция Спортсмены Соревнования МЧС Итоги Снег Конкурсы

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  176 (26%)
  100 (15%)
  95 (14%)
  32 (5%)
  19 (3%)
  66 (10%)
  72 (11%)
  117 (17%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru