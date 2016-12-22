Волшебная сотня

В доме Галины Архиповой новогоднее настроение царит круглый год. Его создают около 100 Дедов Морозов и Снегурочек

Морозное настроение

Мы уже отпраздновали новый год, сегодня готовимся встречать старый. Многие убрали елки и отправили на хранение в коробки разноцветные елочные игрушки. А в этом доме уже десять лет подряд Новый год длится… круглый год. Его сказочно-волшебную атмосферу создают многочисленные символы новогоднего праздника – Деды Морозы и Снегурочки. Здесь их не прячут до следующего декабря, а, наоборот, ставят на самые видные места в доме. Главных героев новогодних торжеств коллекционирует известный в области педагог, краевед и экскурсовод Галина Архипова. – Коллекция «морозиков» и их спутниц появилась у меня неожиданно, как теплое воспоминание о детстве, – рассказывает Галина Иннокентьевна. – До сих пор не могу забыть тяжелого опилочного Деда Мороза под елкой, который в непростые военные и послевоенные годы радовал детей. Как и многие ребята, я шептала ему на ушко свои сокровенные новогодние желания. Когда они исполнялись, верила, что Дедушка – настоящий волшебник…

Прошло немало лет, прежде чем моя героиня начала заниматься коллекционированием новогодних персонажей. До этого, как человек увлекающийся, Галина Архипова «переболела» собиранием множества других коллекций. В Макарове, еще школьницей, она занималась в туристическом кружке, где начала собирать камни. Потом подобралась коллекция гербариев сахалинских и курильских трав, растений и цветов. На 17-летие отец подарил Галине большую, прекрасно изданную книгу о Большом театре. С тех пор она стала формировать коллекцию книг об искусстве из серии «ЖЗЛ» – «Жизнь замечательных людей», и по краеведческой литературе. Архипова – страстная путешественница. Она побывала в более чем 150 странах, из каждой поездки привозила картину и несколько кукол в национальных костюмах. Сейчас квартира сахалинки напоминает изысканный антикварный салон.

В гости к Деду Морозу

Интерес к новогодним символам появился во время экскурсионной работы. Уже много лет Галина Архипова успешно совмещает преподавание физики в Политехническом колледже СахГУ и проведение экскурсий для взрослых и детей. Во время новогодних праздников одна из них называлась «В гости к Деду Морозу». Группа выезжала в заснеженный лес, где выбирали и украшали игрушками живую елку и устраивали веселое представление с участием Деда Мороза и его внучки. Архипова несколько раз с удовольствием исполняла роли Снегурочки.

Как известно, у классических русских Дедов Морозов есть аналоги в других странах: в Америке и Австралии – Санта-Клаус, в Швеции – Юльтумте, в Монголии – Увлин Унгуном, португальского зовут Пай Натал, французского – Пер Ноэль. Такое разнообразие еще больше заинтересовало коллекционера. Во время поездки в Японию, в одном из магазинов Архипова приобрела первого и самого большого в ее собрании заграничного родственника Деда Мороза – Санта-Клауса в красной курточке и с золотым колокольчиком в руках. Он и положил начало «дедморозовской» коллекции. Остановиться уже было невозможно.

В Харбине нашей героине встретился «китайский» Дед Мороз – круглый, как шарик. – В атласном оранжевом кафтане он напоминал апельсин и был очень симпатичным, – говорит моя собеседница. – Только данный экземпляр не продавался, а был выставлен как украшение в одном из помещений национального музея, где проходил мастер-класс по изготовлению новогодних поделок. Пристала к мастеру – продайте за любую цену. Он долго отказывался, я уходила и возвращалась вновь, настолько мне захотелось купить «апельсин». Наконец, китаец пошел мне на уступку и продал экспонат, в пересчете на наши деньги, – за три тысячи рублей, что было в два раза меньше цены, предложенной мною ранее. Со временем в архиповской коллекции появились и другие новогодние «деды» из разных стран, – матерчатые, керамические, стеклянные, пенопластовые, гипсовые, опилочные, ватно-бумажные. Они несут тяжелые мешки с подарками, играют на музыкальных инструментах, скачут на оленях, освещают себе путь фонарями, звонят в колокольчики и танцуют под музыку…Дети и внуки, а также многочисленные гости и экскурсанты, которые бывают в гостях у Архиповой, глаз не могут оторвать от необычных экспонатов.

Крымская Снегурочка

Куда же Деду Морозу без внучки? Есть и они в коллекции Архиповой. У каждого экспоната – своя история. Вот стоит на полке Снегурочка в необычной черной шубке с белой оторочкой. Оказалось, траурный цвет не случаен, чего не скажешь о появлении Снегурочки в коллекции. 2015 год Галина Архипова встречала в Крыму, незадолго до этого ставшего российским. В Симферополе Галина Иннокентьевна зашла в сувенирную лавку.

– Когда продавщица выяснила, что приехала я с далекого Сахалина, решила подарить мне сувенир. Не зная о моей коллекции, она вручила … «крымскую» Снегурочку. На мой вопрос, почему она в черном одеянии, ответила: «Так художник выразил свою печаль. В Крыму 23 года не отмечали Новый год, поскольку украинские власти не поощряли это, считая его праздником коммуняк, – рассказала Архипова. Самая маленькая внучка Деда Мороза родом из города Дудина, который находится в Заполярье. Сделана красавица из белого пушистого меха. Ее коллекционер купила в Музее мамонта. Местные жители воспринимают эту Снегурочку, как оберег.