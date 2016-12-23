Подробности аварии

На этой неделе Сахалин прозвучал на всю страну печальным известием. В результате страшной аварии в Макаровском районе погибли пять человек.

Травмоопасные выходные

Более пятисот южносахалинцев обратились в травматологию в первые две недели наступившего года. В целом, можно сказать, что отгуляли каникулы без серьезных последствий.

Дальневосточный гектар

Неприкосновенные земли. Поправки к закону о «дальневосточном гектаре» внесены в конце прошлого года. Регионы теперь могут законодательно определять территории, в границах которых в бесплатное пользование земля предоставляться не может. Эту инициативу активно поддерживают ученые.

Ремонт дома в Быкове

А жителям одного из домов в поселке Быков не до гектара. Собственные квадратные метры стали просто невыносимыми для проживания. Родные стены обросли грибком. А фасад и балконы рушатся буквально на глазах. Но весь ужас даже не в этом. Жильцы шокированы тем, что очередь на капитальный ремонт их дома придет только в 2030 году.

Платные парковочные места

С начала этого года все россияне могут приобрести парковочное место в ипотеку. В Гражданском кодексе в перечень объектов недвижимости добавлено понятие «машино-место».

Отмена электронных карт

В России отменили универсальные электронные карты. Пластиковый прямоугольник, призванный упростить доступ граждан к государственным услугам, выдавался с 2013 года. Документ, содержащий в себе персональные данные, номер пенсионного и медицинского страхования и банковскую информацию будет работать до окончания срока действия. В будущем УЭК заменят на другой документ.

Проект РИА «ПроОстрова»

Прочитай стихотворение - получи планшет. Такая акция для школьников и студентов проходит на портале РИА «Сахалин-Курилы». Проект с символичным названием «ПроОстрова» приурочен к 70-летию Сахалинской области.

Выпуск маралов

Ровно месяц прошел с начала карантина, в котором находились маралы, привезенные на Сахалин из Алтайского края. Теперь, когда животные окрепли, их выпустили на большую территорию.

Дети в перинатальном центре

Первые петушки. Более 20-ти новорожденных появились на свет с начала нового года в областном перинатальном центре. По традиции мамам приготовили сюрприз.

Экзотические животные сахалинцев

В конце недели сахалинцы отметили Старый Новый год. А значит была еще возможность сделать приятный сюрприз для своих родных и близких. Сегодня многие подходят к выбору подарка креативно. Например, стало модным дарить на праздники экзотических животных.

Сову выпустили на волю в Холмске

Подарком на Рождество для жителя Холмска - эколога Александра Иванова оказалась полярная сова. Сбитую машиной птицу очевидцы необычного ДТП доставили специалисту. Сова, потерявшая ориентацию в пространстве от столкновения, спустя неделю пришла в себя.