ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 14 января
В этом выпуске: двое выжили, пятеро погибли, неприкосновенные наделы. , экстремальный Быков, заплати и смело паркуйся, экзотика в подарок, рождественская гостья и другие новости.
Подробности аварии
На этой неделе Сахалин прозвучал на всю страну печальным известием. В результате страшной аварии в Макаровском районе погибли пять человек.
Травмоопасные выходные
Более пятисот южносахалинцев обратились в травматологию в первые две недели наступившего года. В целом, можно сказать, что отгуляли каникулы без серьезных последствий.
Дальневосточный гектар
Неприкосновенные земли. Поправки к закону о «дальневосточном гектаре» внесены в конце прошлого года. Регионы теперь могут законодательно определять территории, в границах которых в бесплатное пользование земля предоставляться не может. Эту инициативу активно поддерживают ученые.
Ремонт дома в Быкове
А жителям одного из домов в поселке Быков не до гектара. Собственные квадратные метры стали просто невыносимыми для проживания. Родные стены обросли грибком. А фасад и балконы рушатся буквально на глазах. Но весь ужас даже не в этом. Жильцы шокированы тем, что очередь на капитальный ремонт их дома придет только в 2030 году.
Платные парковочные места
С начала этого года все россияне могут приобрести парковочное место в ипотеку. В Гражданском кодексе в перечень объектов недвижимости добавлено понятие «машино-место».
Отмена электронных карт
В России отменили универсальные электронные карты. Пластиковый прямоугольник, призванный упростить доступ граждан к государственным услугам, выдавался с 2013 года. Документ, содержащий в себе персональные данные, номер пенсионного и медицинского страхования и банковскую информацию будет работать до окончания срока действия. В будущем УЭК заменят на другой документ.
Проект РИА «ПроОстрова»
Прочитай стихотворение - получи планшет. Такая акция для школьников и студентов проходит на портале РИА «Сахалин-Курилы». Проект с символичным названием «ПроОстрова» приурочен к 70-летию Сахалинской области.
Выпуск маралов
Ровно месяц прошел с начала карантина, в котором находились маралы, привезенные на Сахалин из Алтайского края. Теперь, когда животные окрепли, их выпустили на большую территорию.
Дети в перинатальном центре
Первые петушки. Более 20-ти новорожденных появились на свет с начала нового года в областном перинатальном центре. По традиции мамам приготовили сюрприз.
Экзотические животные сахалинцев
В конце недели сахалинцы отметили Старый Новый год. А значит была еще возможность сделать приятный сюрприз для своих родных и близких. Сегодня многие подходят к выбору подарка креативно. Например, стало модным дарить на праздники экзотических животных.
Сову выпустили на волю в Холмске
Подарком на Рождество для жителя Холмска - эколога Александра Иванова оказалась полярная сова. Сбитую машиной птицу очевидцы необычного ДТП доставили специалисту. Сова, потерявшая ориентацию в пространстве от столкновения, спустя неделю пришла в себя.
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