На Сахалине и Курилах продали уже 40 тонн свежевыловленной наваги

В Сахалинской области началась продажа свежевыловленной наваги.

Как информирует пресс-служба регионального министерства торговли и продовольствия, зампред председателя правительства области Игорь Быстров проконтролировал торговые точки Южно-Сахалинска для мониторинга реализации рыбы для населения.

Наважья путина в области началась в первых числах января. На данный момент реализовано порядка 40 тонн свежевыловленной рыбы, 20 тонн из них – в областном центре. В муниципальных образованиях региона развернуто 149 торговых площадок по ее продаже. В Корсаковском районе навагу продают в 19 точках, Охинском - в 15, Поронайском - в 12, Долинском - в 11. По 9 точек открыто в Александровск-Сахалинском и Смирныховском муниципальных образованиях. В Южно-Сахалинске организованы 18 точек реализации сезонной рыбы, которые расположены, как правило, рядом с крупными торговыми центрами, в местах высокой проходимости людей, а также в планировочных районах.

Средняя цена свежевыловленной наваги составляет по области 90 рублей за килограмм, что в полтора раза ниже уровня прошлого года. В Южно-Сахалинске – 80-90 руб./кг., Аниве - 92 руб./кг, Долинске - от 60 до 100 руб./кг, Александровске-Сахалинском - от 60 до 72 руб./кг, Корсакове - 85 руб./кг, Невельске - 90-120 руб./кг, Ногликах - от 70 до 130 руб./кг, Охе - от 80 до 90 руб./кг, Поронайске - от 65 до 100 руб./кг, Смирных - от 80 до 130 руб./кг, Тымовском - от 80 до 135 руб./кг, Углегорске – от 75 до 125 руб./кг, Холмске – 110 руб./кг, Южно-Курильске - 46 руб./кг.

Поставку свежей наваги осуществляют как предприятия рыбохозяйственного комплекса, так и индивидуальные предприниматели. Это Поронайский РПЗ, СПК РК «Дружба», ООО «Тайра Долинск», ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ИП В.В.Черных, ООО РПП «Александровское», ООО «Прибой-Корсаков», ООО «Ванда», ООО ТД «Адмирал», ИП Харченко, а также представители коренных малочисленных народов Севера - СРНО «Унгыш».