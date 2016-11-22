Жильцы новостроек в Дальнем паркуются на детских площадках
Жильцы новостроек в Дальнем паркуют свои авто на детских площадках, сообщила РИА «Сахалин-Курилы» местная жительница.
- Делаешь замечания - и все равно! Ведь сами взрослые люди и с детьми... И хватает же совести! Причем под снегом скрывается бордюр! Если присмотреться, видно достаточно! – возмущается женщина.
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Запрет на парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках и т.д. предусмотрен статьей 29 Правил благоустройства территории Южно-Сахалинска.
Статьей 21-4 Закона «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» за подобное нарушение предусмотрен штраф: на физических лиц в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных - от 5000 до 10000 рублей, на юридических — от 15000 до 50000 рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается: до 5000 рублей для физических лиц, до 50000 рублей - должностных, до 300000 рублей - для юридических лиц.
По данным пресс-службы мэрии областного центра, в прошлом году в городе был оштрафован 31 автолюбитель, нарушивший вышеуказанный закон.
- Борьба с незаконной парковкой на территории городского округа ведется довольно активно. Раньше к таким нарушителям подход был более лояльным: могли ограничиться обычным предупреждением или выписать штраф. Теперь выбора нет: установлена четкая сумма независимо от размера нанесенного ущерба, - сообщили в администрации.
Чтобы привлечь незаконно паркующихся граждан к ответственности, необходимо зафиксировать факт правонарушения на фотоаппарат (телефон) с привязкой к местности (конкретному адресу), написать заявление в адрес административной комиссии Южно-Сахалинска с просьбой привлечь к административной ответственности. Обязательно указать данные лица, производившего съемку. Дополнительную информацию можно получить по телефону 300-809 (доб. 2).
Стоит отметить, что для данного правонарушения предусмотрены сроки давности для привлечения к ответственности — два месяца.
Напоминаем, РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушений просим сообщать по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или в WhatsАpp по номеру 8-914-645-72-33.
Фото очевидцев
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