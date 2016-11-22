Жильцы новостроек в Дальнем паркуются на детских площадках

- Делаешь замечания - и все равно! Ведь сами взрослые люди и с детьми... И хватает же совести! Причем под снегом скрывается бордюр! Если присмотреться, видно достаточно! – возмущается женщина.

Сюжет

SKR против автохамов

Запрет на парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках и т.д. предусмотрен статьей 29 Правил благоустройства территории Южно-Сахалинска.

Статьей 21-4 Закона «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» за подобное нарушение предусмотрен штраф: на физических лиц в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных - от 5000 до 10000 рублей, на юридических — от 15000 до 50000 рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается: до 5000 рублей для физических лиц, до 50000 рублей - должностных, до 300000 рублей - для юридических лиц.

По данным пресс-службы мэрии областного центра, в прошлом году в городе был оштрафован 31 автолюбитель, нарушивший вышеуказанный закон.

- Борьба с незаконной парковкой на территории городского округа ведется довольно активно. Раньше к таким нарушителям подход был более лояльным: могли ограничиться обычным предупреждением или выписать штраф. Теперь выбора нет: установлена четкая сумма независимо от размера нанесенного ущерба, - сообщили в администрации.