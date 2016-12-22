Победителем сахалинской «Ретро-елки» стал вещдок в суде
Итоги конкурса «Ретро-елка» подвели в Сахалинском областном краеведческом музее 13 января. В номинации «Удивительная история» победила женщина, которая принесла открытку, ставшую вещественным доказательством в суде.
Сотрудники музея рассказали: сахалинка долгое время жила с мужчиной в гражданском браке. Затем он умер, а ее хотели лишить имущества, в том числе и квартиры. Женщине пришлось доказывать в суде, что длительные отношения на самом деле имели место быть. В качестве свидетелей были привлечены друзья семьи, а вещдоками стали открытки, где знакомые поздравляют их с праздниками, в том числе и с Новым годом.
Конкурс «Ретро-елка» проходит уже 14-й раз подряд. Автор идеи, руководитель научно-просветительного отдела музея Татьяна Чайченко и не думала, что он станет таким популярным. В этом году участников было особенно много.
- В конкурсе приняли участие 74 семьи из Южно-Сахалинска, Невельска, Корсакова, Долинска, Александровска-Сахалинского, Томари… Игрушки передавали даже с Курил! Кроме того, открытки в почтовых конвертах шлют бывшие сахалинцы, уехавшие с острова. В этом году поступило большое количество игрушек, сделанных своими руками, есть и много старинных елочных украшений. То есть участники конкурса оторвали от своей новогодней елочки кусочек тепла и принесли его нам, - пояснила Чайченко.
Всего же на суд жюри поступило порядка 1000 предметов. Все экспонаты прошли тщательный отбор, на выставку попали только самые интересные. Их около 400, в том числе и поистине удивительные вещи, рассказывающие об истории праздника.
К примеру, Григорий Смекалов передал музею коллекцию открыток, датируемых самым началом прошлого века. На одной из них можно увидеть девочку, над которой светит Вифлеемская звезда. Возраст открытки – 115 лет.
Директор Сахалинского областного краеведческого музея Темур Мироманов поздравил участников и победителей с традиционным для России праздником – старым Новым годом.
- Всю эту красоту сделали не мы, музейщики. В первую очередь ее создали вы. Вы - родители, которые смогли сохранить старинные украшения, и молодое поколение, которое захотело участвовать в нашем конкурсе, - отметил он.
Вручать дипломы и подарки помогали Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали: Новый год – семейный праздник, когда каждый становится немногого ребенком. Поэтому и предложили порадоваться всем вместе: и детям, и возрастным участникам. Среди последних – Матрена Лукашева, которая не пропускает практически ни одну ретро-елку. В этот раз женщина смастерила удивительно обаятельную бабу-ягу. И, конечно, победила. Она не только получила заслуженный диплом, но и подарила музейщикам сделанный своими руками сувенир – связанный сапожок со сладостями.
Очень радовалась победе и школьница Диана Чакириди, она стала первой в номинации «Коллекция елочных игрушек». Мама девочки рассказала, что в детстве в ее доме жила искусственная мини-елочка, которую украшали мини-игрушками.
- Совсем недавно я приехала к папе, разбирала антресоли. И среди старых вещей случайно нашла эту коллекцию. Будто в детство снова вернулась! Конечно, решили принести ее в музей, - рассказала женщина.
Интересно, что в номинации «Приз зрительских симпатий» определили сразу двух победителей, смастеривших игрушки своими руками. Одного выбрали посетители сайта, другого – гости музея. Самой необычной открыткой стало изображение Деда Мороза на снегоходе. А самой старой игрушкой – тоже Дед Мороз, изготовленный еще в 40-х годах прошлого века. Его принесли в библиотеку села Ключи, а сотрудники учреждения решили привезти на «Ретро-елку».
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут увидеть удивительную коллекцию старинных украшений в краеведческом музее до понедельника, 16 января. Затем единственную в своем роде елку разберут, а экспонаты с витрин отправятся домой, к своим хозяевам. Несколько из них, правда, владельцы решили передать в дар музею.
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