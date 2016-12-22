Победителем сахалинской «Ретро-елки» стал вещдок в суде

Итоги конкурса «Ретро-елка» подвели в Сахалинском областном краеведческом музее 13 января. В номинации «Удивительная история» победила женщина, которая принесла открытку, ставшую вещественным доказательством в суде.

Сотрудники музея рассказали: сахалинка долгое время жила с мужчиной в гражданском браке. Затем он умер, а ее хотели лишить имущества, в том числе и квартиры. Женщине пришлось доказывать в суде, что длительные отношения на самом деле имели место быть. В качестве свидетелей были привлечены друзья семьи, а вещдоками стали открытки, где знакомые поздравляют их с праздниками, в том числе и с Новым годом.

Конкурс «Ретро-елка» проходит уже 14-й раз подряд. Автор идеи, руководитель научно-просветительного отдела музея Татьяна Чайченко и не думала, что он станет таким популярным. В этом году участников было особенно много.

- В конкурсе приняли участие 74 семьи из Южно-Сахалинска, Невельска, Корсакова, Долинска, Александровска-Сахалинского, Томари… Игрушки передавали даже с Курил! Кроме того, открытки в почтовых конвертах шлют бывшие сахалинцы, уехавшие с острова. В этом году поступило большое количество игрушек, сделанных своими руками, есть и много старинных елочных украшений. То есть участники конкурса оторвали от своей новогодней елочки кусочек тепла и принесли его нам, - пояснила Чайченко.

Всего же на суд жюри поступило порядка 1000 предметов. Все экспонаты прошли тщательный отбор, на выставку попали только самые интересные. Их около 400, в том числе и поистине удивительные вещи, рассказывающие об истории праздника. К примеру, Григорий Смекалов передал музею коллекцию открыток, датируемых самым началом прошлого века. На одной из них можно увидеть девочку, над которой светит Вифлеемская звезда. Возраст открытки – 115 лет. Директор Сахалинского областного краеведческого музея Темур Мироманов поздравил участников и победителей с традиционным для России праздником – старым Новым годом. - Всю эту красоту сделали не мы, музейщики. В первую очередь ее создали вы. Вы - родители, которые смогли сохранить старинные украшения, и молодое поколение, которое захотело участвовать в нашем конкурсе, - отметил он. Вручать дипломы и подарки помогали Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали: Новый год – семейный праздник, когда каждый становится немногого ребенком. Поэтому и предложили порадоваться всем вместе: и детям, и возрастным участникам. Среди последних – Матрена Лукашева, которая не пропускает практически ни одну ретро-елку. В этот раз женщина смастерила удивительно обаятельную бабу-ягу. И, конечно, победила. Она не только получила заслуженный диплом, но и подарила музейщикам сделанный своими руками сувенир – связанный сапожок со сладостями.