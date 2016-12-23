Хоккеисты ПСК «Сахалин» начинают последнюю домашнюю серию

Последняя домашняя серия хоккейной команды ПСК «Сахалин» в рамках регулярного чемпионата АХЛ стартует 14 января.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе клуба, ее визави в этот раз станет «Тохоку Фри Блэйдс» из Японии. Гости трижды становилась победителем лиги, не поднимаясь в «регулярке» выше второго места. В нынешнем году цвета «лезвий» защищают три канадца. Джарет Коул ранее выступал в австрийской лиге, Стефенсон Логан и Мэтт Поуп в прошлом играли в американской хоккейной лиге и участвовали в чемпионатах европейских стран.

Мэтт Поуп занимает второе место по количеству очков, набранных по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне. На сегодняшний день «Тохоку Фри Блэйдс» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы с результатом 65 очков (37 матчей, 20 побед, 1 победа в серии буллитов). «Сахалин» занимает вторую позицию. В его активе 85 очков (39 игр, 25 побед, 3 победы в овертайме).

Личное противостояние команд в регулярном сезоне насчитывает 15 матчей и 4 в плей-офф. 10 побед на счету «Сахалина», 9 раз побеждали японцы. Разница забитых и пропущенных шайб составляет 60:48 в пользу островного клуба.

Матчи с «Тохоку Фри Блэйдс» состоятся 14,15 и 16 января в «Кристалле». Начало первой игры запланировано на 17:00.

Билеты на матчи можно приобрести на сайте biletsakhalin.ru или в день игры в фойе ДС «Кристалл». Они также продаются по адресу: ул. Невельского 52/1 (офис 23), в магазине «Бэс-Хит», торговых центрах «Панорама», «Эдем», «Столица» и «Странник» в Луговом.