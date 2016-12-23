Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13 января 15:17 / Общество / школы / гимназия №1  

В Южно-Сахалинске начинается запись детей в первые классы

Первой из южно-сахалинских школ прием документов в электронном виде на зачисление детей в первый класс проведет 14 января гимназия №1.

Как информирует пресс-служба мэрии, график составлен региональным министерством образования.

Согласно новому порядку, подать документы можно только в электронном виде несколькими способами. Родители могут это сделать с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. При этом все заявления попадут в единую электронную очередь. Основным критерием ее формирования будет время регистрации документов на портале.

По информации департамента образования Южно-Сахалинска, на сегодняшний день гимназия №1 полностью готова к началу приемной кампании. На первом этаже выделен кабинет, оборудованный компьютерами для родителей, которые захотят подать документы непосредственно в школе.

14 января регистрация заявлений на портале образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru) начнется в 09:00. Приемная комиссия гимназии в этот день будет работать с 09:00 до 17:00. Перечень необходимых для регистрации документов и порядок приема в образовательное учреждение можно изучить на сайте мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/8005), пошаговая инструкция по регистрации заявлений в электронной форме размещена на сайте департамента образования (http://doys.ru/data/Instrukciya_podacha_zayavleniya_na_vakantnye_mesta.pdf)

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей, согласно регламенту, будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявления.

16 января в приемную кампанию включатся школы №9, 11, 16, 23, 31, начальная школа № 21 и далее по графику. Первый этап приема продлится до 30 июня. Узнать, какая школа закреплена за вашим адресом проживания, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Образование и наука».

Второй этап записи детей в школу на свободные места начнется 1 июля. В департаменте образования отмечают, что к 1 сентября местами в учебных учреждениях будут обеспечены все дети, достигшие соответствующего возраста и проживающие на территории городского округа.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону (4242) 72-23-42.

Теги  Школы Первоклассники Гимназия №1

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

21 ноября / Общество

Зимние аспекты безопасности и порядка в Южно-Сахалинске

Вряд ли кого радуют незаконная торговля вдоль улиц, потрепанные рекламные щиты, парковки на газонах, стихийные свалки в частном секторе. Все это – нарушение правил благоустройства и общественного порядка.

Афиша
14 января
АХЛ: Сахалин - Тохоку Фри Блэйдс
Дворец спорта «Кристалл»

В Южно-Сахалинске стартует очередная серия домашних игр островной хоккейной дружины
23 декабря 2016
Сахалин и Курилы в лицах
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

История региона в портретах
15 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа
22 декабря 2016
Четвероногий друг
Сахалинский областной краеведческий музей

Экспозиция составлена из фондов знаменитого Дарвиновского музея Москвы
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
15 января
Презентация альбома Елены Денисовой
Чехов-центр

Первый диск «Незваная гостья» авторы посвятили 70-летию Сахалинской области

Спецпроекты

13 января / Просто жизнь: авторская колонка

Нечеловеческая дружба

Общение с животными – хорошее средство от стресса и усталости

12 января / Конкурсы

Проект «ПроОстрова»

Конкурс стихов для детей о Сахалине и Курилах, островной природе, людях, прославивших наш регион, или простых островитянах

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1377
1400 руб.
ГОРА КРАСНАЯ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1376
990 руб.
Покемоны - в игрушках
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1375
Игры на все приставки. Работаем 01 и 02 января
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1374
Батарейки - 70 видов. ТЦ "РАЙ"
Личные вещи / Часы и украшения / № 1373
Подарочные флешки. В магазине "ТЕЛЕПОРТ"

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Сахалин Энерджи» зафрахтовала танкер «Река Обь» на 10 лет

Редактор - слово фрахт. Жжете

Юрий

Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней

Уважаемая редакция, уберите слово: сели. Нет термина земляные сели. То, что представлено на снимке, является противооползневой подпорной стенкой и от селей, она...
читать дальше

Юрий

На Сахалине возродят КВН-движение

Главное, чтобы движение возглавили действительно заинтересованные и социально активные граждане. Чаще у нас получается так - хочешь, чтобы дело захирело, возглавь его!

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
17 ноября 2016 20:54 / романтики
Стихи о романтиках и творцах
22 ноября 2016 17:47 / икра / коррупция / Магазин / рыба
И КИЛЬКА ПРИВЕЛА В УГОЛОВНЫЙ «ОКЕАН» Часть вторая

Популярное

12 января 10:19 / Конкурсы / конкурсы / дети
Проект «ПроОстрова»
11 января 10:57 / Происшествия / ДТП / жертвы
ДТП на Сахалине: фото очевидцев
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / Новый год
Новогодний конкурс «Петушиные бои»
9 января 11:38 / Общество / снег / зима
Синоптики: на Сахалине аномально мало снега
12 января 12:42 / Происшествия / поиски / полиция
Полиция просит помочь в поиске 33-летнего сахалинца
11 января 12:18 / Происшествия / ДТП / жертвы
Расследование ДТП с пятью жертвами на Сахалине на контроле губернатора
10 января 17:24 / Конкурсы / конкурсы / фотография
«Мой Новый год»: ждем ваши фотографии

Тэги

Праздник Дети Новый год Полиция Спортсмены Соревнования МЧС Итоги Снег Конкурсы

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  189 (27%)
  165 (23%)
  87 (12%)
  44 (6%)
  33 (5%)
  61 (9%)
  124 (18%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru