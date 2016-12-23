В Южно-Сахалинске начинается запись детей в первые классы

Первой из южно-сахалинских школ прием документов в электронном виде на зачисление детей в первый класс проведет 14 января гимназия №1.

Как информирует пресс-служба мэрии, график составлен региональным министерством образования.

Согласно новому порядку, подать документы можно только в электронном виде несколькими способами. Родители могут это сделать с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. При этом все заявления попадут в единую электронную очередь. Основным критерием ее формирования будет время регистрации документов на портале.

По информации департамента образования Южно-Сахалинска, на сегодняшний день гимназия №1 полностью готова к началу приемной кампании. На первом этаже выделен кабинет, оборудованный компьютерами для родителей, которые захотят подать документы непосредственно в школе.

14 января регистрация заявлений на портале образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru) начнется в 09:00. Приемная комиссия гимназии в этот день будет работать с 09:00 до 17:00. Перечень необходимых для регистрации документов и порядок приема в образовательное учреждение можно изучить на сайте мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/8005), пошаговая инструкция по регистрации заявлений в электронной форме размещена на сайте департамента образования (http://doys.ru/data/Instrukciya_podacha_zayavleniya_na_vakantnye_mesta.pdf)

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей, согласно регламенту, будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявления.

16 января в приемную кампанию включатся школы №9, 11, 16, 23, 31, начальная школа № 21 и далее по графику. Первый этап приема продлится до 30 июня. Узнать, какая школа закреплена за вашим адресом проживания, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Образование и наука».

Второй этап записи детей в школу на свободные места начнется 1 июля. В департаменте образования отмечают, что к 1 сентября местами в учебных учреждениях будут обеспечены все дети, достигшие соответствующего возраста и проживающие на территории городского округа.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону (4242) 72-23-42.