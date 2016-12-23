На Сахалине возродят КВН-движение

В своё время на острове было несколько сильных команд, КВНщики добивались значительных успехов на российских и дальневосточных конкурсах, но сейчас Сахалин остался без сборной и фактически в стороне от общенационального движения. Эту ситуацию необходимо менять, уверен Карлов.

- Речь идет не только о проявлении творческих амбиций студентов. Мы должны приложить все усилия, чтобы показать регион на федеральном уровне с положительной стороны. На карту поставлен престиж всей Сахалинской области, - подчеркнул депутат.

Возрождением КВН-движения займутся студенты СахГУ. Свою поддержку ребятам пообещал депутат Государственной думы Георгий Карлов. В ходе обсуждения участники встречи составили дорожную карту. На первом этапе решено организовать школу КВН, а уже весной провести большой фестиваль. Лига КВН, которая появится на втором этапе, должна быть открытой, считает Карлов. В этом случае все талантливые юноши и девушки Сахалина, независимо от того, в каком вузе учатся, на равных смогут попробовать свои силы на сцене. Самые весёлые и находчивые по итогам сезона 2016 года войдут в сборную Сахалинской области для участия в фестивале в Сочи, сообщает пресс-служба депутата.