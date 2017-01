Юный сахалинец может стать участником конкурса «Утренняя звезда»

Чтобы пройти в отборочный тур и попасть в двадцадку претендентов, необходимо набрать как можно больше голосов. Юный талант просит земляков помочь ему в этом. Проголосовать можно, перейдя по ссылке https://www.utrozvezda.ru/video/991. Итоги голосования подведут в марте.

Напомним, ранее 13-летний певец участвовал в кастинге проекта Первого канала «Голос. Дети». На первом этапе Даниил вошёл в десятку, исполнив знаменитую песню «Ямайка» легендарного Робертино Лоретти. Вокальные данные сахалинца оценил известный музыкальный менеджер и телепродюсер Юрий Аксюта, который лично отбирал претендентов на конкурс.

К сожалению, подающему надежды островитянину не удалось попасть на «слепые» прослушивания. Успешно выступить помешало волнение.

Соловцов рассказал РИА «Сахалин-Курилы», что ничуть не расстроился поражению. Наоборот, это подвигло его на участие в новых конкурсах.

- Побывать на кастинге «Голоса» - это огромный опыт, - пояснил собеседник. - После возвращения из Москвы я стал больше заниматься вокалом. Сейчас настроен очень серьёзно, готов биться до последнего.

В этот раз наш герой включил в заявку две песни – «Ямайка» и Maybe I maybe you группы Scorpions.

- Стиль последней близок мне по духу. К тому же она позволяет раскрыть голос, - отметил Даниил.