Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней

В Южно-Сахалинске продолжается строительство спортивной школы для летающих лыжников, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

На площадке, где разместится будущий объект, поставили перегородку, которая выполняет функцию защитного барьера на случай схода оползней. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Ежедневно на ее строительстве работают 16 человек. Они залили уже 300 кубометров бетона, остался объем в 120 кубометров.

- Стенок будет две – верхняя (7 м) и нижняя (3,4 м). Между ними разместятся беговые дорожки. Слева мы возведем лестницу и ограждение, - рассказал начальник участка, представитель компании «Российско-белорусская торговля» Владимир Парфенюк.

Следующим этапом на объекте станет котлован. Строители приступят к нему в первых числах февраля. Затем рабочие займутся устройством фундамента. По словам подрядчика, строительство идет без отклонений от графика. Реконструкция спортивной базы отделения по прыжкам на лыжах с трамплина школы зимних видов спорта началась в конце 2016 года. Старое здание 1956 года постройки не имело водопровода и отопления. Строительство новой базы завершится в конце 2017 года. Стартовая цена объекта составляла более 200 млн рублей, которая после аукциона опустилась до 174 млн. Финансирование выделено правительством Сахалинской области. Общая площадь нового здания составит 3 тыс. кв. метров. На двух этажах оборудуют душевые кабины, раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные комнаты, тренерские и помещения для хранения инвентаря. Также планируется обустроить тренажерный зал и массажный кабинет. В настоящее время в школе зимних видов спорта продолжается прием детей на отделение по прыжкам с трамплина. Обучение проводится на безвозмездной основе.