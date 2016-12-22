В Сахалинском художественном музее открыли лифт для инвалидов

Подъемник для людей с ограниченными возможностями открыли в областном художественном музее. С сегодняшнего дня они получили свободный и неограниченный доступ ко всем ресурсам художественного музея, по крайней мере, его первого этажа.

Музей был доступен инвалидам и раньше. Но если по пандусу колясочники могли заехать самостоятельно, то для того, чтобы спуститься от гардероба в первый зал, им требовалась помощь волонтеров.

- Это не совсем удобно, – говорит Вадим Нурмукашев, который одним из первых воспользовался новым устройством. – И немножко страшно - справится ли волонтер? Ведь все мы весим по-разному. А тут работает автомат, все понятно, только нажимай на кнопки.

Сам Вадим в музее не первый раз, заходил, когда был еще на костылях. А теперь вот прикован к коляске и очень раз новому посещению музея. - Такие подъемники очень нужны, их очень не хватает, – продолжает он. – Они нужны в аптеках, в офисах телефонных компаний и в других подобных местах, которые приходится посещать. Областной художественный музей теперь исключен из списка труднодоступных мест. Это результат совместных действий неравнодушных людей – сотрудников музея, в числе которых - заведующая просветительским отделом Александра Ломтева и методист отдела музейной педагогики Александра Михайлова, представителей министерства культуры и архивного дела, ООО «Сахкомплект» и компании «Сахалин Энерджи».

Как рассказала ведущий специалист отдела социальной деятельности «Сахалинэнерджи» Анна Лыгина, компания через фонд социальных инициатив «Энергия» финансирует немало интересных проектов областного художественного музея. Вот и на этот раз была рассмотрена и одобрена заявка на грант по установке «инвалифта». - В заявке помимо всего прочего изложена и подробная программа, которую музей будет предлагать людям с ограниченными возможностями. Естественно, мы не могли отказать, - сказала Анна Лыгина. Уже в первый же день для пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов был проведен мастер-класс «Из печи на бумагу» (о технике рисунка углем), а также экскурсия по персональной выставке Олега Папузина. Фонд выделил на проект 500 тысяч рублей, еще 560 тысяч рублей профинансировало областное министерство культуры и архивного дела. Непосредственно поставкой и монтажом оборудования занималось ООО «Сахкомплект». - Это еще один надежный друг нашего музея, – сказал директор учреждения Александр Бурыка. – Директор компании Алексей Барбиков очень скромный человек, поэтому сегодня не пришел, но скажу, он всегда готов нам помочь. Посмотрите, например, как преобразился за год наш Центр русского декоративного искусства на Курильской, 42. А ведь практически все благоустройство - это личные деньги нашего друга.