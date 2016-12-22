МТС подвел итоги потребления абонентами МТС в Сахалинской области голосовых и интернет-услуг в Новый год.

Как информирует пресс-служба компании, островитяне за новогодние сутки (с полудня 31 декабря до полудня 1 января) передали объем трафика, сопоставимый с 58 млн постов в Instagram, что в среднем составляет по 900 новогодних поздравительных картинок с подписями на человека.

Главной особенностью прошедшего года стал активный рост популярности мобильного интернета. Неудивительно, что и в Новый год эта тенденция сохранилась: за сутки потребление мобильного трафика сахалинскими абонентами выросло более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным праздничным периодом прошлого года. При этом пик потребления мобильного интернет-трафика пришелся 31 декабря 2016 в период с 14:00 до 18:00, когда начали отправляться первые поздравительные картинки, и на первый час ночи нового года.

Интересно, что в это время львиная доля нагрузки пришлась именно на высокоскоростную сеть LTE, через которую чаще всего загружали фото и видеоролики в сеть: потребление за несколько часов до «боя курантов» мобильного трафика в сети «четвертого поколения» выросло на 70 процентов по сравнению с предновогодним утром.

- На сегодняшний день один из самых распространенных методов поздравления с любым праздником – открытка, фотография или голосовое сообщение, переданное с телефона на телефон через мессенджеры или выгруженное в одну из социальных сетей для группы друзей или подписчиков ленты. Отчасти, такая популярность связана с простотой использования. Процедура занимает всего несколько секунд. При этом не надо обзванивать весь список контактов, отрываясь от праздничной суеты. С другой стороны, благодаря расширению покрытия сети 3G и 4G воспользоваться мобильным интернетом могут порядка более 90% жителей области. Так поздравления получат даже родственники, проживающие за тысячи километров друг от друга, или те, кто решил встретить праздник вдали от городской суеты, - рассказала директор МТС в Сахалинской области Наталия Ящук.

Сохранился спрос и на традиционные телеком-сервисы - голосовые вызовы и SMS-сообщения. С полудня 31 декабря и до полудня 1 января абоненты МТС в Сахалинской области проговорили более 136 тыс. часов или порядка 16 лет. Пик звонков по традиции пришелся именно на первые два часа нового года, примерная длительность в среднем по 1-2 минуты на каждый вызов.