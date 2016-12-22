Сахалинские ученые написали книгу о снегоопасности

Молодые сахалинские ученые Екатерина Казакова и Валентина Лобкина написали книгу «Снегоопасность. О. Сахалин».

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» и.о. директора Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский, сотрудницы лаборатории лавинных и селевых процессов посвятили исследование снежным опасностям островного региона. Книга вышла в издательстве «Дальнаука» в конце 2016 года. Выход монографии состоялся при финансовой поддержке гранта правительства Сахалинской области для молодых ученых. Данное издание будет интересно для краеведов, географов, строителей и гляциологов.

Остров Сахалин является одним из самых опасных регионов России в отношении угрозы для населения и хозяйства от снега и лавин. Так, воздействию лавин подвержены территории почти 50% населенных пунктов, где проживает более 30% населения. Над территорией острова в зимний период проходит в среднем около 30 циклонов, которые приносят обильные снегопады и сильные метели со скоростью ветра более 15 м/с. На острове неоднократно возникали чрезвычайные ситуации, связанные со значительным снегонакоплением и, как следствие, обрушением и повреждением кровель зданий и сооружений. Кроме того, эти процессы приводят к человеческим жертвам. За последние 85 лет на острове 641 человек попал в лавины, 302 из них погибли. Неоднократны и случаи гибели людей во время метелей.

Ежегодный ущерб, причиняемый снегом, сложно оценить. Обильные снегопады, метели, лавины, заносы на дорогах и т.п. имеют тем большее влияние на население, чем более урбанизированной является территория, на которой они развиваются. Следствием зимних осадков является необходимость расчистки территорий и потребность в обустройстве мест складирования убранного снега.