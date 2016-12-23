Сахалинка отсидит 13 лет в колонии за убийство приёмной дочери

37-летняя жительница Поронайска признана виновной в истязаниях и убийстве пятилетней приёмной дочери, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Уголовное дело на нее было заведено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В апреле 2013 года подсудимая с мужем взяла на воспитание девочку 2008 года рождения.

Днем 18 июня истязательница купала малышку в ванне. Та активно сопротивлялась. Чтобы успокоить девочку, женщина в очередной раз избила девочку, нанеся ей более 25 ударов руками по телу. После этого мамаша прижала её ко дну ванны и удерживала под водой до тех пор, пока та не захлебнулась.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу для вынесения приговора. Женщина признана виновной в истязании и убийстве ребенка.

Подсудимая проведёт 13 лет в исправительной колонии общего режима.