Центр внимания. Выпуск от 13 января
В этом выпуске: промедление ценою в жизнь, восемь квадратов в ипотеку, работники пера и микрофона, в ответе за тех, кого подарили, вытолкнуть из круга и другие новости.
Наказание за снег
Бесснежная зима усыпила бдительность коммунальщиков. Горожане все чаще сетуют на гололед и сугробы во дворах. Вслед за прохожими на неэффективную снегоуборочную кампанию обратил внимание глава региона. Руководители городских дорожных предприятий будут нести личную ответственность за снежные препятствия.
Промедление ценою в жизнь
Сахалинские автохамы пытаются не отстать от своих камчатских коллег. Сегодня утром автомобиль не давал проехать машине скорой помощи. А накануне фельдшера, приехавшего на экстренный вызов в квартиру больного, покусала хозяйская собака.
Реформа в Углегорске
Администрации Углегорского, Шахтерского и Бошняковского поселений прекратили свои полномочия. Это связано с процессом реформирования района в единый округ. Об окончательной смене статуса можно будет говорить только после регистрации нового муниципального образования и его устава в органах юстиции. Предположительно это произойдёт через несколько месяцев. До этого момента будет Углегорский муниципальный район, а представительным органом на его территории - районное собрание.
Восемь квадратов в ипотеку
С начала года все россияне могут приобрести парковочное место в ипотеку. В Гражданском кодексе в перечень объектов недвижимости добавлено понятие «машино-место». Теперь у любителей кричать во дворах «Я здесь копал - место моё» есть возможность его выкупить. Правда, пока только в подземном паркинге.
«Инвалифт» в музее
Областной художественный музей становится доступнее для инвалидов. Сегодня посетителям представили специальный лифт. С его помощью колясочники могут теперь без посторонней помощи спуститься в зал. «Инвалифт» - это небольшая площадка. На нее заезжает коляска с человеком, и он может сам управлять спуском и подъемом при помощи ручного пульта управления. Тут же наглядно продемонстрировали работу подъемного устройства. По словам сотрудников музея, проблем с эксплуатацией не будет. «Инвалифт» прост в использовании, и научить людей им пользоваться не составит труда.
Работники пера и микрофона
13 января 1703 года на свет появилась первая газета в России – «Ведомости». В честь этого события в России отмечают День российской печати - праздник, ставший профессиональным для журналистов всех сфер.
Анивское «Солнышко»
Первый частный детский сад появился в Аниве. В нем полностью укомплектован штат, соблюдены все санитарные нормы. «Солнышко» рассчитано на 15 мест, и первые три воспитанника уже посещают учреждение.
Пили, ели, сколько хотели
6 млрд рублей составил товарооборот торговых предприятий области за декабрь. На новогодний стол каждый среднестатистический сахалинец потратил 13 тысяч рублей.
В ответе за тех, кого подарили
Сегодня Старый Новый год. А значит, еще одна возможность сделать приятный сюрприз для своих родных и близких. Многие подходят к выбору подарка креативно. Например, стало модным дарить на праздники экзотических животных.
Вытолкнуть из круга
На Сахалин прилетела делегация Федерации сумо Хоккайдо. В её составе - тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов. Сегодня состоялись матчевые встречи между японскими и сахалинскими сумоистами.
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