Наказание за снег

Бесснежная зима усыпила бдительность коммунальщиков. Горожане все чаще сетуют на гололед и сугробы во дворах. Вслед за прохожими на неэффективную снегоуборочную кампанию обратил внимание глава региона. Руководители городских дорожных предприятий будут нести личную ответственность за снежные препятствия.

Промедление ценою в жизнь

Сахалинские автохамы пытаются не отстать от своих камчатских коллег. Сегодня утром автомобиль не давал проехать машине скорой помощи. А накануне фельдшера, приехавшего на экстренный вызов в квартиру больного, покусала хозяйская собака.

Реформа в Углегорске

Администрации Углегорского, Шахтерского и Бошняковского поселений прекратили свои полномочия. Это связано с процессом реформирования района в единый округ. Об окончательной смене статуса можно будет говорить только после регистрации нового муниципального образования и его устава в органах юстиции. Предположительно это произойдёт через несколько месяцев. До этого момента будет Углегорский муниципальный район, а представительным органом на его территории - районное собрание.

Восемь квадратов в ипотеку

С начала года все россияне могут приобрести парковочное место в ипотеку. В Гражданском кодексе в перечень объектов недвижимости добавлено понятие «машино-место». Теперь у любителей кричать во дворах «Я здесь копал - место моё» есть возможность его выкупить. Правда, пока только в подземном паркинге.

«Инвалифт» в музее

Областной художественный музей становится доступнее для инвалидов. Сегодня посетителям представили специальный лифт. С его помощью колясочники могут теперь без посторонней помощи спуститься в зал. «Инвалифт» - это небольшая площадка. На нее заезжает коляска с человеком, и он может сам управлять спуском и подъемом при помощи ручного пульта управления. Тут же наглядно продемонстрировали работу подъемного устройства. По словам сотрудников музея, проблем с эксплуатацией не будет. «Инвалифт» прост в использовании, и научить людей им пользоваться не составит труда.