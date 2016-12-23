С начала года на станцию скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска поступило более 4 тыс. вызовов, сообщили в региональном минздраве.

По словам главврача Евгения Печеника, иногда на смену выходило до 17 бригад. Большую часть вызовов по статистике составляют сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, бытовые травмы, ДТП. В 60% случаев к больным были направлены бригады экстренного реагирования – скорой помощи. Часть вызовов обслуживалась специалистами неотложной медицинской помощи из городских поликлиник.

- В новогодние праздники количество вызовов порой увеличивается в два раза. Стоит напомнить, что существует два вида скорой помощи. Экстренная – это когда есть непосредственная угроза жизни пациенту. В этих случаях бригада должна оперативно прибыть к пациенту. Министерством здравоохранения РФ определен норматив доезда в таких случаях – 20 минут. Сахалинская область – один из немногих регионов в стране, где этот показатель достигает 87,8 %, – отметил Евгений Печеник. - Вторая - это неотложная помощь, которая необходима при обострении хронических заболеваний, лёгких травмах, высокой температуре, других недомоганиях. В этих ситуациях диспетчеры нашей станции передают вызовы в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках. Они функционируют только в рабочие дни. Поэтому новогодние праздники для нас всегда очень насыщенный период. Полторы тысячи вызовов из четырёх - это неотложная помощь.

Разделение по всей стране произошло в 2012 году и положительно повлияло на оперативность обслуживания экстренных вызовов. Для вызова фельдшера неотложной помощи необязательно набирать «03», можно позвонить в ближайшую поликлинику. Телефоны службы размещены на сайтах медицинских учреждений. - Прямые звонки всё чаще поступают в наш кабинет «неотложки». И обращений очень много. На выезд всегда отправляюсь с сумкой, в которой есть набор необходимых медикаментов. Могу измерить давление, сделать кардиограмму. Оказываем первую помощь и направляем на дальнейшее лечение, – рассказала выездной фельдшер южно-сахалинской поликлиники №2 Валентина Гонцовская. Ранее она более 30 лет отработала на станции скорой помощи. Как рассказала заведующая третьим терапевтическим отделением южно-сахалинской городской поликлиники №2 Мила Тен, фельдшер должен обслужить вызов за два часа с момента его поступления. - Кроме этого, в самой поликлинике у нас работают два кабинета на приём таких пациентов. Есть ещё кабинет фельдшерско-сестринского ухода, где мы также оказываем доврачебную помощь, – сообщила она. Также специалистами службы скорой помощи подведены итоги работы за 2016 год. Более 70 тыс. раз обратились сахалинцы и курильчане в прошлом году за неотложной и экстренной помощью.