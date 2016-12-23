В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается метель

В ночь с 14 на 15 января синоптики обещают в Южно-Сахалинске метель, сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам Сахгидромета, в областном центре возможен сильный снегопад до 7-19 мм, усиление ветра до 20 м/сек.

В связи с прохождением метели все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности. Жителям областного центра рекомендуют без особой необходимости не выезжать за пределы городского округа, соблюдать правила личной безопасности.

Телефоны экстренных служб:

по вопросам теплоснабжения жители города могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу ОАО СКК по телефонам: 45-43-10, 45-43-40, 72-30-13, 72-33-89

о проблемах с водоснабжением необходимо сообщать в ООО «Сахалинский Водоканал» по номеру 72-32-40

по вопросам ограничений в энергоснабжении звонить по номеру 782-782

диспетчерская ДГХ - 510-115 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться за помощью в экстренные службы:

оперативный дежурный Сахалинского поисково-спасательного отряда им. Полякова - 75-14-88

оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области - 72-36-63, 49-85-01

диспетчерская управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска - 72-30-20

единая дежурно-диспетчерская служба (служба спасения): 112 (экстренный вызов с мобильного телефона: 010 (МТС, «Мегафон», «Теле2»), 001 («Билайн»).