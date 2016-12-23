Углегорск поддержит Всероссийский день снега

В воскресенье Углегорск присоединится к празднованию Всероссийского дня снега.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», праздник состоится на территории местного детского дома творчества. Организаторы ставят цель повысить интерес к зимним видам спорта и привлечь молодёжь к здоровому образу жизни.

Для любителей активного отдыха будет организован двухэтапный семейный турнир, включающий преодоление полосы препятствий и эстафету. К участию приглашаются дети от 4 лет и взрослые от 18.

Заявки принимаются судейской коллегией в день соревнований. Обязательным условием для участников до 17 лет включительно — наличие допуска врача. От 18 и старше — допуск врача или личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за своё здоровье.

Расписание программы мероприятия:

11:30–12:00 — регистрация участников

12:00–12:15 — церемония открытия

12:30–13:30 — преодоление полосы препятствий

14:00–15:00 — эстафета для всей семьи

15:30 — церемония награждения и закрытие.