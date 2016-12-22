Анивским лыжникам организовали маршрут выходного дня

Власти Анивского района организовали для любителей лыжных прогулок маршрут выходного дня.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, 14 января в 11:00 с городской площади отправится специальный автобус до зоны отдыха. Это излюбленное место для катания на лыжах анивчан находится в районе сопок. Лыжная трасса протяженностью 4 километра подготовлена силами сотрудников и воспитанников ДЮСШ Анивы.

В райцентр горожане отправятся в 13:00. Маршрут будет работать каждую субботу, проезд бесплатный. Приглашаются все желающие.