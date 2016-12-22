Анивское «Солнышко»
Первый частный детский сад появился в Аниве. В нем полностью укомплектован штат, соблюдены все санитарные нормы. «Солнышко» рассчитано на 15 мест, и первые три воспитанника уже посещают учреждение.
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Первый частный детский сад появился в Аниве. В нем полностью укомплектован штат, соблюдены все санитарные нормы. «Солнышко» рассчитано на 15 мест, и первые три воспитанника уже посещают учреждение.
«Сахалин Энерджи» зафрахтовала танкер «Река Обь» на 10 лет
Редактор - слово фрахт. Жжете
Будущую школу для летающих лыжников Сахалина защитят от оползней
Уважаемая редакция, уберите слово: сели. Нет термина земляные сели. То, что представлено на снимке, является противооползневой подпорной стенкой и от селей, она...
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На Сахалине возродят КВН-движение
Главное, чтобы движение возглавили действительно заинтересованные и социально активные граждане. Чаще у нас получается так - хочешь, чтобы дело захирело, возглавь его!
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